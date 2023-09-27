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30 сентября в столице Бурятии пройдёт командный краеведческий велоквест «Тайны города У.» по истории города Улан-Удэ. Участникам нужно будет проехать на велосипеде по заданному маршруту, отгадывая зашифрованные места и выполняя задания на контрольных точках.
Принять участие могут команды в составе от двух до четырёх человек по номинациям: «Юность» (юноши и девушки-14-17 лет), «Семья» (дети + 1 родитель; 2 родителя + дети в возрасте от 8 лет), «Взрослые» ( мужчины и женщины от 18 лет и старше). Наличие всех членов команды на каждом этапе велоквеста обязательно. Максимальное количество команд, участвующих в игре, – не более 20.
Регистрация на участие в «Велоквесте» будет проходить до 29 сентября. Игра стартует 30 сентября с Театральной площади в 13:00. Финиш и награждение победителей состоится в сквере Гостиных рядов, сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий РБ «Байкальский экстрим».
Возрастное ограничение: 6+.
Жители Улан-Удэ проедут краеведческий велоквест
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