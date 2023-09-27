27 сентября

26 сентября

Популярное

Жители Улан-Удэ проедут краеведческий велоквест

Жители Улан-Удэ проедут краеведческий велоквест
Общество,  Фото:pixabay.com
Горожане посоревнуются в исторической осведомлённости о местных событиях и людях

30 сентября в столице Бурятии пройдёт командный краеведческий велоквест «Тайны города У.» по истории города Улан-Удэ. Участникам нужно будет проехать на велосипеде по заданному маршруту, отгадывая зашифрованные места и выполняя задания на контрольных точках.

Принять участие могут команды в составе от двух до четырёх человек по номинациям: «Юность» (юноши и девушки-14-17 лет), «Семья» (дети + 1 родитель; 2 родителя + дети в возрасте от 8 лет), «Взрослые» ( мужчины и женщины от 18 лет и старше). Наличие всех членов команды на каждом этапе велоквеста обязательно. Максимальное количество команд, участвующих в игре, – не более 20.

Регистрация на участие в «Велоквесте» будет проходить до 29 сентября. Игра стартует 30 сентября с Театральной площади в 13:00. Финиш и награждение победителей состоится в сквере Гостиных рядов, сообщает федерация экстремальных видов спорта и путешествий РБ «Байкальский экстрим».

Возрастное ограничение: 6+.
Улан-Удэ велосипеды квест история спорт краеведение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ отметят День ходьбы
В Улан-Удэ отметят День ходьбы
Общество, 27.09.2023
Названы новые даты городского спортивного мероприятия
Жители Улан-Удэ проедут краеведческий велоквест
Жители Улан-Удэ проедут краеведческий велоквест
Общество, 27.09.2023
Горожане посоревнуются в исторической осведомлённости о местных событиях и людях
В Бурятии местами мокрый снег
В Бурятии местами мокрый снег
Общество, 27.09.2023
В Улан-Удэ ожидается небольшой дождь
В Бурятии откроется дворец Чойжил Сахюусана
В Бурятии откроется дворец Чойжил Сахюусана
Общество, 26.09.2023
Церемонию проведут в Мухоршибирском районе
Иркутск впервые примет межрегиональные соревнования по фиджитал-спорту
Иркутск впервые примет межрегиональные соревнования по фиджитал-спорту
Общество, 26.09.2023
В городе проведут этап первого чемпионата России
В Бурятии состязались работники физической культуры
В Бурятии состязались работники физической культуры
Общество, 26.09.2023
Победителем спартакиады стала РСШОР
В Иркутской области обнаружены редкие растения и животные
В Иркутской области обнаружены редкие растения и животные
Общество, 26.09.2023
В регионе озвучены результаты исследований редких видов флоры и фауны
Школьники из Бурятии стали призёрами всероссийского конкурса
Школьники из Бурятии стали призёрами всероссийского конкурса
Общество, 26.09.2023
Представители республики успешно покорили «АгроКосмос»
В Бурятии волонтёры убрались на берегу Байкала
В Бурятии волонтёры убрались на берегу Байкала
Общество, 26.09.2023
Было очищено 2,5 километра берега
В Иркутске впервые установили сосудистый протез новорождённому
В Иркутске впервые установили сосудистый протез новорождённому
Общество, 26.09.2023
Операцию провели детские кардиохирурги областной клинической больницы

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^