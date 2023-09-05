Заявки принимаются до 10 сентября
С 15 по 17 сентября в Улан-Удэ пройдёт практико-образовательный фестиваль креативных индустрий «creARTivITy». Мероприятие для творчески одарённых детей и подростков с 12 до 17 лет проведут в формате интенсивной образовательной программы по следующим направлениям: «Дизайн», «3D-моделирование», «Фото- и видеопроизводство», «Анимация и 3D графика», «Звукорежиссура».
Фестиваль организован очно на материально-технической базе школы креативных индустрий «Байкал Арт» при колледже искусств имени П.И. Чайковского с привлечением преподавателей творческих профессий.
В рамках мероприятия участники посетят воркшопы – активные занятия, на которых овладеют компетенциями креативных индустрий. Каждый воркшоп нацелен на получение конкретного результата и предполагает как индивидуальную, так и групповую работу участников.
По итогам фестиваля лучшие участники получат памятные подарки и сертификаты, а также возможность без конкурса стать студийцем школы креативных индустрий.
Участие в фестивале бесплатное. Заявки-анкеты от команды участников заполняются представителем образовательного учреждения и высылается на электронную почту: [email protected] до 10 сентября. Количество мест участников от одной организации ограничено.
Возрастное ограничение: 12+.
В Улан-Удэ развернётся фестиваль креативных индустрий
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