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В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС

В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС
Общество,  Фото:Pixabay.com
Он не будет работать целый месяц

Жителей Окинского района предупредили об изменении графика работы районного отдела ЗАГС. Он закроется почти на месяц – с 4 сентября по 1 октября включительно. Причина тому – плановый отпуск сотрудника.

Однако попасть на приём окинцы смогут 12-го и 22-го числа с 8:30 до 12:30. В остальное время местные жители вправе обратиться в любой другой отдел.

- Подать документы для регистрации актов гражданского состояния можно в любом органе ЗАГС – независимо от места проживания, – сообщили в районной группе «Ока-инфо.24/7».
ЗАГС Окинский район

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