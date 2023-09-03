В отдалённом районе Бурятии закрылся ЗАГС



Жителей Окинского района предупредили об изменении графика работы районного отдела ЗАГС. Он закроется почти на месяц – с 4 сентября по 1 октября включительно. Причина тому – плановый отпуск сотрудника.



Однако попасть на приём окинцы смогут 12-го и 22-го числа с 8:30 до 12:30. В остальное время местные жители вправе обратиться в любой другой отдел.



- Подать документы для регистрации актов гражданского состояния можно в любом органе ЗАГС – независимо от места проживания, – сообщили в районной группе «Ока-инфо.24/7».