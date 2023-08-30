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Жителей Бурятии приглашают на онлайн-забег

Жителей Бурятии приглашают на онлайн-забег
Общество,  Фото:pixabay.com.
Республика поборется за звание «Самого бегающего города»

Жителей Бурятии 2 и 3 сентября приглашают на онлайн-забег «Добавь энергии родному городу» (возрастное ограничение 6+), сообщили в минспорте республики.

Спортивное мероприятие пройдёт в формате конкурса между городами-участниками за звание «Самого бегающего города».

- Чем больше нашего города пробежит дистанцию в 3 километра и отметит свой результат в мини-приложении «Бег» социальной сети «Вконтакте», тем выше шанс победить, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

Всего будет выбрано пять городов-победителей. Итоги будут объявлены на Восточном экономическом форуме-2023 (6+).

Чтобы принять участие в онлайн-забеге, нужно открыть на телефоне приложение «Бег» в социальной сети «Вконтакте».




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