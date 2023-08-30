Республика поборется за звание «Самого бегающего города»
Жителей Бурятии 2 и 3 сентября приглашают на онлайн-забег «Добавь энергии родному городу» (возрастное ограничение 6+), сообщили в минспорте республики.
Спортивное мероприятие пройдёт в формате конкурса между городами-участниками за звание «Самого бегающего города».
- Чем больше нашего города пробежит дистанцию в 3 километра и отметит свой результат в мини-приложении «Бег» социальной сети «Вконтакте», тем выше шанс победить, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.
Всего будет выбрано пять городов-победителей. Итоги будут объявлены на Восточном экономическом форуме-2023 (6+).
Чтобы принять участие в онлайн-забеге, нужно открыть на телефоне приложение «Бег» в социальной сети «Вконтакте».
Жителей Бурятии приглашают на онлайн-забег
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