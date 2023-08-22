Опубликована деловая программа VIII Восточного экономического форума

ВЭФ-2023 состоится с 10 по 13 сентября во Владивостоке
На сайте VIII Восточного экономического форума (возрастное ограничение 6+) опубликована деловая программа. ВЭФ-2023 состоится с 10 по 13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета. В форуме примет участие и делегация от Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», там уже установлен павильон республики. Делегация Бурятии представит гостям экспозицию о Байкале, расскажет о туристических маршрутах, национальных парках, буддизме и пр.
Главная тема форума в этом году- «На пути к сотрудничеству, миру и процветанию».
- В этом году особое внимание уделим развитию двустороннего и многостороннего сотрудничества на различных уровнях. Состоятся бизнес-диалоги, пройдёт активная работа по повестке интеграционных объединений. Россия традиционно открыта к сотрудничеству со всеми заинтересованными странами Азиатско-Тихоокеанского региона, - подчеркнул советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению ВЭФ-2023 Антон Кобяков.
Деловые сессии будут разделены на шесть тематических блоков: «Международное сотрудничество в изменившемся мире», «Логистика перемен», «Дальний Восток за 10 лет. Что получилось и что нужно сделать», «Технологическое развитие как гарантия суверенитета», «Дальний Восток будущего», «Образование и воспитание как основа независимости».
В программе форума также запланированы деловые мероприятия в формате бизнес-диалога с зарубежными партнерами из Индии, Китая, Лаоса, Монголии и АСЕАН.
В стартовый день ВЭФ пройдёт первый международный форум «День сокола» для привлечения внимания к вопросам сохранения, защиты и приумножения популяции хищных и редких видов птиц.
В рамках форума также состоятся молодёжная программа ВЭФ, форум креативного бизнеса, презентации регионов на выставке «Улица Дальнего Востока» и 12-я международная конференция АТЭС по сотрудничеству в сфере высшего образования. Кроме того, запланирована насыщенная культурно-спортивная программа.
Опубликована деловая программа VIII Восточного экономического форума
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