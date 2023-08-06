В отдалённом районе Бурятии резко подорожали билеты на автобусы

Местные жители сообщили, что они наценились сразу на 200 рублей







- Почему так резко прибавляют стоимость? Это будет бить по карманам пассажиров, – негодуют сельчане в группе «Ока-инфо.24/7».



На это представитель компании-перевозчика пояснил, что причина повышения – увеличение цен на топливо, расходные материалы и запчасти.



- Тем более стоимость билета сдерживали с 2019 года. Просим отнестись с пониманием, – обратились в компании к пассажирам.

Жителей Окинского района Бурятии возмутило внезапное повышение стоимости билетов на маршрутки из Улан-Удэ до райцентра – села Орлик и обратно. Они подорожали сразу на две сотни.