В отдалённом районе Бурятии резко подорожали билеты на автобусы

Местные жители сообщили, что они наценились сразу на 200 рублей
Жителей Окинского района Бурятии возмутило внезапное повышение стоимости билетов на маршрутки из Улан-Удэ до райцентра – села Орлик и обратно. Они подорожали сразу на две сотни.
- Почему так резко прибавляют стоимость? Это будет бить по карманам пассажиров, – негодуют сельчане в группе «Ока-инфо.24/7».
На это представитель компании-перевозчика пояснил, что причина повышения – увеличение цен на топливо, расходные материалы и запчасти.
- Тем более стоимость билета сдерживали с 2019 года. Просим отнестись с пониманием, – обратились в компании к пассажирам.
Местные жители сообщили, что они наценились сразу на 200 рублей
Подписчики Лианы Шульгиной заявили, что двухлетняя девочка – копия папы
Его заметили около железнодорожной станции
Его посмертно наградили орденом Мужества
Бывшие хозяева обрекли животное на смерть, но его удалось спасти
За литр автотоплива марки АИ-92 в пригородном селе просят 51 рубль
Главный приток Байкала за сутки прибавился на три сантиметра
Около Байкала убрали только часть мега-помойки
Он вместе с главой республики и президентом РАН положил начало строительству крупнейшего солнечного телескопа
Дом культуры в Кяхте готов почти на четверть
Вес малышки перевалил за четыре с половиной килограмма
На священном острове поклонились великим северным ноёнам
Чтобы улучшить его состояние, потребуется ещё год с лишним
Леса в республике не горят
На его восстановление выделили 7 миллионов рублей