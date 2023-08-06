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В отдалённом районе Бурятии резко подорожали билеты на автобусы

В отдалённом районе Бурятии резко подорожали билеты на автобусы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Местные жители сообщили, что они наценились сразу на 200 рублей

Жителей Окинского района Бурятии возмутило внезапное повышение стоимости билетов на маршрутки из Улан-Удэ до райцентра – села Орлик и обратно. Они подорожали сразу на две сотни.

- Почему так резко прибавляют стоимость? Это будет бить по карманам пассажиров, – негодуют сельчане в группе «Ока-инфо.24/7».

На это представитель компании-перевозчика пояснил, что причина повышения – увеличение цен на топливо, расходные материалы и запчасти.

- Тем более стоимость билета сдерживали с 2019 года. Просим отнестись с пониманием, – обратились в компании к пассажирам.
цены маршрутки Окинский район

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