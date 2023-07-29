В Бурятии состоится «Фестиваль черёмухи»

Его проведут в кяхтинском селе



5 августа в Бурятии пройдёт III этно-туристский «Фестиваль черёмухи на Чикое». Он состоится в селе Чикой, в местности Благодатная.



В программе фестиваля:

- «Чикойские забавушки»;

- работа интерактивных площадок;

- экспозиции поселений «Кяхтинские подворья»;

- блюда и продукция из черёмухи «Черемуховый смак»;

- конкурс этномоды «Дыхание Песчаной Венеции»;

- детская площадка «Черёмушки».



В рамках деловой программы пройдёт круглый стол «Развитие туризма в сельской местности». Вечером гостей и участников фестиваля ждут вечерние посиделки с песнями у костра «Вечорки» и опен-эйр «CheрёмухOFFая дискотека».



Будут организованы автобусы. О времени отъезда туда и обратно будет сообщено дополнительно, сообщает экономический отдел администрации Кяхтинского района.



Возрастное ограничение: 6+

