Его проведут в кяхтинском селе
5 августа в Бурятии пройдёт III этно-туристский «Фестиваль черёмухи на Чикое». Он состоится в селе Чикой, в местности Благодатная.
В программе фестиваля:
- «Чикойские забавушки»;
- работа интерактивных площадок;
- экспозиции поселений «Кяхтинские подворья»;
- блюда и продукция из черёмухи «Черемуховый смак»;
- конкурс этномоды «Дыхание Песчаной Венеции»;
- детская площадка «Черёмушки».
В рамках деловой программы пройдёт круглый стол «Развитие туризма в сельской местности». Вечером гостей и участников фестиваля ждут вечерние посиделки с песнями у костра «Вечорки» и опен-эйр «CheрёмухOFFая дискотека».
Будут организованы автобусы. О времени отъезда туда и обратно будет сообщено дополнительно, сообщает экономический отдел администрации Кяхтинского района.
Возрастное ограничение: 6+
В Бурятии состоится «Фестиваль черёмухи»
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