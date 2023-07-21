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В Чите стартовали всероссийские соревнования по ориентированию

В Чите стартовали всероссийские соревнования по ориентированию
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
В столицу Забайкалья приехало почти 600 человек

21 июля всероссийские соревнования «Зелёный лес – 2023» по спортивному ориентированию начались в Чите. Поучаствовать в них приехало почти 600 человек из 33 регионов России. Продлятся состязания три дня. Об этом 20 июля рассказали в официальной группе соревнований в соцсети.

Спортсмены и любители ориентирования пробегут дистанции в лесах и сопках возле минерального источника Молоковка, на Карповских озёрах и в районе ручья Ернишный возле садового товарищества «Луч».

- Во время соревнований участники на скорость преодолевают природные препятствия: ручьи, канавы, кустарники, ориентируясь по карте и отмечаясь на «контрольных точках». Победителями становятся те участники и команды, кто не только быстрее соперников прошёл дистанцию, но и не получил штрафных баллов, - сообщает портал «Культура 75».

В первый день, 21 июля, участники преодолели дистанцию на личный зачёт. 22 июля пройдёт кросс-эстафета для команды двух человек, а 23 июля соревноваться между собой на длительной дистанции будут уже команды. По итогам каждого дня соревнований организаторы объявят победителей в каждой номинации.

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Забайкальский край спортивное ориентирование спорт всероссийские соревнования

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