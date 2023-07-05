В селе Бурятии провели митинг в честь 165-летия героя Японской войны

Общество, Фото: администрация Еравнинского района

Память о Василии Быкове увековечат в Еравнинском районе



В селе Укыр Еравнинского района Бурятии прошёл митинг в честь 165-летия Василия Петровича Быкова. Василий Быков – герой Русско-японской войны 1904-1905 годов, офицер, штабс-капитан, живший в селе с 1890 по 1911 годы, с перерывами во время участия в боевых действиях.



45 потомков Быкова Василия, представители совета депутатов МО «Еравнинский район», Сахалинской областной думы, Народного Хурала РБ, творческой интеллигенции приняли участие в митинге.



Главным вопросом мероприятия стало увековечивание памяти героя в селе Сосново-Озёрское Еравнинского района. Потомками предложены варианты: создать бюст Василия Петровича и установить его в музее имени Ц.С. Сампилова, сопроводив специальным стендом с описанием подвига; назвать улицу в честь героя и установить на ней памятную доску; установить бюст на аллее Памяти, при участии представителей Сахалинской области.



Увековечивание в Еравнинском районе будет реализовано до 2028 года, сообщает пресс-служба районной администрации.



