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В улан-удэнском СИЗО прошёл День открытых дверей

В улан-удэнском СИЗО прошёл День открытых дверей
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Гостям провели экскурсию

В СИЗО-1 в Улан-Удэ состоялся День открытых дверей. Следственный изолятор смогли посетить родственники осуждённых отряда по хозяйственному обслуживанию.

- Гости учреждения своим глазами увидели, как отбывают наказание и проводят свой досуг их близкие. Им провели экскурсию по отряду, а в помещении воспитательной работы продемонстрировали видеоролики о проводимых культурно-массовых мероприятиях. После чего осуждённые провели время со своими родными в неформальной обстановке, - рассказали в УФСИН по Бурятии.

Сотрудники воспитательного отдела СИЗО поблагодарили родственников за моральную поддержку, которую они оказывают осуждённым. 
СИЗО день открытых дверей

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