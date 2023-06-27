Гостям провели экскурсию
В СИЗО-1 в Улан-Удэ состоялся День открытых дверей. Следственный изолятор смогли посетить родственники осуждённых отряда по хозяйственному обслуживанию.
- Гости учреждения своим глазами увидели, как отбывают наказание и проводят свой досуг их близкие. Им провели экскурсию по отряду, а в помещении воспитательной работы продемонстрировали видеоролики о проводимых культурно-массовых мероприятиях. После чего осуждённые провели время со своими родными в неформальной обстановке, - рассказали в УФСИН по Бурятии.
Сотрудники воспитательного отдела СИЗО поблагодарили родственников за моральную поддержку, которую они оказывают осуждённым.
В улан-удэнском СИЗО прошёл День открытых дверей
Общество, Фото:
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