В Бурятии «джиперы» соберутся на «День независимости»

В республике пройдут соревнования по внедорожному ориентированию



С 10 по 11 июня в Бурятии состоится третий этап кубка республики по внедорожному спорту – трофи-гонка «День независимости 2023». Любители внедорожного ориентирования смогут посоревноваться на территории специально подготовленного полигона в Заиграевском районе.



- Главная цель «Дня независимости 2023» – приобщение широкой аудитории к организованным соревнованиям по внедорожному ориентированию, популяризация этого захватывающего вида спорта, а также создание условий для активного досуга и здорового отдыха, - сообщают организаторы.



На полигоне встретятся «джиперы», которые будут соревноваться в трёх классах: «Стандарт», «Туризм» и «Спорт». Каждый класс предназначен для определённой категории участников, в зависимости от того, как подготовлен автомобиль и какой опыт вождения на сложных внедорожных трассах. Так, класс «Стандарт» подходит для тех, у кого выбран стоковый или близкий к заводским характеристикам автомобиль. В этом классе не сильно сложные точки, которые не потребуют от участников серьёзной подготовки автомобиля, но при этом придётся подумать и найти подъезды к точкам.



В классе «Туризм» присутствуют задания, более сложные, чем в стандартном, но всё же не такие сложные, как в классе спорт. В классе «Спорт» участников ждут сложные точки, требующие от них высокой технической и физической подготовки. В этом классе нужно будет забраться на самые высокие горки и погрузиться в настоящие болота, а также оценить пределы возможностей своего внедорожника и своих навыков в управлении.



Мероприятие будет проходить в 70 километрах от Улан-Удэ. Точное место проведения и координаты полигона можно найти на сайте внедорожного клуба «Номад».



Возрастное ограничение: 18+.

