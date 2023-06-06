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В Иркутске выполнили вторую трансплантацию сердца

В Иркутске выполнили вторую трансплантацию сердца
Общество,  Фото:пресс-служба минздрава Иркутской области
Это первая пересадка сердца, сделанная иркутскими врачами самостоятельно

Накануне из Иркутской областной клинической больницы выписали пациента, которому провели трансплантацию сердца – в медучреждении это вторая пересадка органа.

- Мы провели вторую пересадку сердца, но особенность операции в том, что это первая пересадка сердца, сделанная сотрудниками ИОКБ самостоятельно. Во время первой трансплантации сердца мы получили ценный опыт от специалистов научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова, а сейчас смогли успешно применить всё, чему научились, - рассказал кардиохирург Евгений Пешков.

В больницу пациента направили из поликлиники по месту жительства. Мужчина перенёс два инфаркта: в 2016 и в 2022 году, вследствие чего бόльшая часть сердечной мышцы выключилась из процесса сократительной функции сердца. На протяжении нескольких лет пациент принимал поддерживающую терапию и в связи с ухудшением состояния полностью поменял свой образ жизни. Мужчина прекратил занятия спортом и уволился с работы, поскольку страдал затруднением дыхания, быстрой утомляемостью – он не мог пройти более ста метров. В 2022 году пациента с терминальной стадией сердечной недостаточности включили в «лист ожидания» и весной 2023 года ему удалось выполнить трансплантацию.

Операцию проводила большая команда специалистов: три хирурга, анестезиолог, два перфузиолога, врач, проводящий чреспищеводное исследование проводящей системы сердца (УЗИ), операционные сёстры, санитарки. Одновременно работали две бригады, за шесть часов они извлекли донорский орган и пересадили его реципиенту.

53-летний житель Иркутской области хорошо перенёс трансплантацию сердца и после выписки планирует вернуться к полноценной жизни. Дома его ждёт большая семья, в которой трое детей и пятеро внуков.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Иркутской области, первую трансплантацию сердца в областной клинической больнице выполнили в октябре 2022 года с привлечением хирургов и анестезиологов научного центра трансплантологии и искусственных органов имени академика В.И. Шумакова. К первой пересадке сердца специалисты ИОКБ начали готовиться в 2019 году: несколько бригад врачей прошли обучение в федеральном центре. Однако, подготовку к первой трансплантации сердца приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.

С начала года в Иркутской области выполнили 38 трансплантаций: 16 − печени, 21− почки, 1 – сердца. Столько же пересадок донорских органов выполнили в регионе за весь 2022 год.

В этом году в Иркутской области планируют внедрить новый вид трансплантации: родственную пересадку части печени ребёнку.

Иркутск трансплантация сердце здравоохранение больница

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