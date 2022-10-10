К ней медики готовились на протяжении нескольких лет
Операцию по трансплантации сердца впервые провели в Иркутской области. Её совершили врачи областной клинической больницы совместно со специалистами центра Шумакова.
- Операция выполнена планово. Сотрудники Иркутской областной больницы на протяжении нескольких лет готовились к трансплантации сердца. Пациент находится в сознании, в стабильном состоянии, - отметил осуществляющий полномочия министра здравоохранения Иркутской области Алексей Шелехов.
В проведении операции участвовали кардиохирурги, анестезиологи, трансфузиологи, УЗИ-специалисты из областной клинической больницы и три специалиста НМИЦ ТИО имени академика В. И. Шумакова.
Напомним, в августе этого года главный внештатный специалист трансплантолог министерства здравоохранения РФ Сергей Готье провёл встречу с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым, осуществляющим полномочия министра здравоохранения региона Алексеем Шелеховым и главным врачом областной больницы Петром Дудиным, где обсудил возможность проведения первой пересадки сердца.
Как сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области, всего в регионе на данный момент провели 216 трансплантаций почек и 46 трансплантаций печени.
В Иркутской области выполнили первую пересадку сердца
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