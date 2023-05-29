Рукопашники Бурятии выиграли 12 медалей в Иркутске



Возрастная категория 10-11 лет

27 кг:

Владимир З. - 2 место

Денис В. - 3 место

42 кг

Амир А. - 3 место

45 кг

Леонид П. - 2 место

55 кг

Родион Л. - 3 место



Возрастная категория 12-13 лет

40 кг

Андрей Д. - 3 место

55 кг

Алексей Г. - 3 место



Возрастная категория 14-15 лет

50 кг

Виктор К. - 3 место



Возрастная категория 16-17 лет

55 кг

Леонид Д. - 3 место

60 кг

Олег Ц. - 1 место

70 кг

Сергей Б. - 2 место

75 кг

Марк Ж. - 3 место

свыше 80 кг

Баяр Ш. - 3 место



В минувшие выходные в Иркутске прошли всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою среди юношей имени Героя России Балдана Цыдыпова. Команда Бурятии в составе 33 бойцов завоевала 1 «золото», 3 «серебра» и 8 бронзовых медалей. По итогам спортсмены республики заняли второе общекомандное место, сообщил министр спорта РБ Иван Козырев.Призёрами и победителями стали: