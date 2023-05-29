29 мая

28 мая

Популярное

Рукопашники Бурятии выиграли 12 медалей в Иркутске

Рукопашники Бурятии выиграли 12 медалей в Иркутске
Общество,  Фото:личная страница Ивана Козырева
Команда республики стала призёром турнира имени Героя России

В минувшие выходные в Иркутске прошли всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою среди юношей имени Героя России Балдана Цыдыпова. Команда Бурятии в составе 33 бойцов завоевала 1 «золото», 3 «серебра» и 8 бронзовых медалей. По итогам спортсмены республики заняли второе общекомандное место, сообщил министр спорта РБ Иван Козырев.

Призёрами и победителями стали:

Возрастная категория 10-11 лет
27 кг:
Владимир З. - 2 место
Денис В. - 3 место
42 кг
Амир А. - 3 место
45 кг
Леонид П. - 2 место
55 кг
Родион Л. - 3 место

Возрастная категория 12-13 лет
40 кг
Андрей Д. - 3 место
55 кг
Алексей Г. - 3 место

Возрастная категория 14-15 лет
50 кг
Виктор К. - 3 место

Возрастная категория 16-17 лет
55 кг
Леонид Д. - 3 место
60 кг
Олег Ц. - 1 место
70 кг
Сергей Б. - 2 место
75 кг
Марк Ж. - 3 место
свыше 80 кг
Баяр Ш. - 3 место
спорт Бурятия армейский рукопашный бой Герой России

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии завершились «Президентские спортивные игры»
В Бурятии завершились «Президентские спортивные игры»
Общество, 29.05.2023
Победителями стали школьники из Улан-Удэ
Рукопашники Бурятии выиграли 12 медалей в Иркутске
Рукопашники Бурятии выиграли 12 медалей в Иркутске
Общество, 29.05.2023
Команда республики стала призёром турнира имени Героя России
Боксёры Бурятии стали победителями международного турнира
Боксёры Бурятии стали победителями международного турнира
Общество, 29.05.2023
Спортсмены республики выиграли 4 «золота» в Хабаровске
В Бурятии открылась школа «Багульник»
В Бурятии открылась школа «Багульник»
Общество, 29.05.2023
Новая школа была построена и оборудована за восемь месяцев
С конных скачек в пригородном районе Бурятии сняли 17 лошадей
С конных скачек в пригородном районе Бурятии сняли 17 лошадей
Общество, 29.05.2023
Ветеринары решили подстраховаться из-за угрозы САПа
Биолога из Петербурга изумили заборы в Бурятии
Биолога из Петербурга изумили заборы в Бурятии
Общество, 29.05.2023
Её также восхитили «розовые облака багульника»
В пригородном селе в Бурятии дети играют среди пустых бутылок и коровьих лепёшек
В пригородном селе в Бурятии дети играют среди пустых бутылок и коровьих лепёшек
Общество, 29.05.2023
Ребятишки облюбовали опасные «заброшки» рядом с площадкой
Стало известно имя водителя автобуса, спасшего улан-удэнку
Стало известно имя водителя автобуса, спасшего улан-удэнку
Общество, 29.05.2023
Мужчину, чей поступок до слёз растрогал соцсети, пообещали наградить
В Улан-Удэ расцвела сакура
В Улан-Удэ расцвела сакура
Общество, 29.05.2023
«Какая красота!» - восхищаются горожане  
В селе в Бурятии люди блуждают между непронумерованными домами
В селе в Бурятии люди блуждают между непронумерованными домами
Общество, 29.05.2023
Власти заверили, что там уже начали устанавливать таблички
Спасённый мишка в Иркутскую зоогалерею попал в крайне истощённом состоянии
Спасённый мишка в Иркутскую зоогалерею попал в крайне истощённом состоянии
Общество, 29.05.2023
Сотрудники зоопарка рассказали подробности про найденного медвежонка
Маленьким улан-удэнцам раздадут 500 штук мороженого
Маленьким улан-удэнцам раздадут 500 штук мороженого
Общество, 29.05.2023
На День защиты детей подготовили интересную программу

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^