Рукопашники Бурятии выиграли 12 медалей в Иркутске

В минувшие выходные в Иркутске прошли всероссийские соревнования по армейскому рукопашному бою среди юношей имени Героя России Балдана Цыдыпова. Команда Бурятии в составе 33 бойцов завоевала 1 «золото», 3 «серебра» и 8 бронзовых медалей. По итогам спортсмены республики заняли второе общекомандное место, сообщил министр спорта РБ Иван Козырев.
Призёрами и победителями стали:
Возрастная категория 10-11 лет
27 кг:
Владимир З. - 2 место
Денис В. - 3 место
42 кг
Амир А. - 3 место
45 кг
Леонид П. - 2 место
55 кг
Родион Л. - 3 место
Возрастная категория 12-13 лет
40 кг
Андрей Д. - 3 место
55 кг
Алексей Г. - 3 место
Возрастная категория 14-15 лет
50 кг
Виктор К. - 3 место
Возрастная категория 16-17 лет
55 кг
Леонид Д. - 3 место
60 кг
Олег Ц. - 1 место
70 кг
Сергей Б. - 2 место
75 кг
Марк Ж. - 3 место
свыше 80 кг
Баяр Ш. - 3 место