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«Шатаются абсолютно везде»: В Бурятии сельчан одолели гуляющие по улицам лошади

«Шатаются абсолютно везде»: В Бурятии сельчан одолели гуляющие по улицам лошади
Общество,  Фото:pixabay.com
Люди заявили, что они «ломятся» под кусты возле домов

Жители улуса Шанага и посёлка Потанино в Бичурском районе Бурятии жалуются на лошадей, которые разгуливают по улицам. Сельчане поинтересовались, будут ли власти решать этот вопрос.

- Когда в нашем районе перейдут от слов к делу? В Шанаге и Потанино лошади заполонили всё. Шатаются абсолютно везде, всё загадили. С наступлением тепла начинают прямо ломиться под кусты возле домов и построек. Их вообще кто-нибудь контролирует со стороны ветслужбы или нет? – возмутились люди в группе «Бичура-инфо.24/7».

Замглавы района по развитию сельских территорий Альбина Кондакова пояснила: следить за тем, соблюдают ли владельцы лошадей правила их выпаса и содержания и доводить до них всю необходимую информацию должна администрация сельского поселения. В сельском поселении «Шанагинское» действуют соответствующие правила, утверждённые районным советом депутатов в марте 2020 года.

Тем, кто не следит за своими животными, грозит штраф размером от одной до пяти тысяч рублей – согласно статье 47 республиканского закона «Об административных правонарушениях» статьи 47.

- На территории сельских поселений «Шанагинское» и «Потанинское» необходимо провести разъяснительную работу с владельцами сельскохозяйственных животных о необходимости соблюдения правил выпаса скота и создать комиссию по контролю за ним, а также пункты для временного содержания безнадзорных животных, – отметила Альбина Кондакова.

Тех, кто знает владельцев свободно разгуливающих по улицам коней, призвали сообщать об этом в сельскую администрацию или в сектор выездного контроля администрации Бичурского района. 

Недавно в региональном отделении Народного фронта обратили внимание на коров, которые тоже гуляют сам по себе, без присмотра хозяев. Они оккупируют детские и мусорные площадки и раскурочивают там контейнеры с отходами. А ещё бесхозный скот бродит по городам и сёлам и провоцирует ДТП и нередко погибает из-за бесконтрольного выпаса – как, к примеру, произошло в апреле в Селенгинском районе.

Тогда две коровы и бык отравились пестицидами. В Кяхте КРС – завсегдатай местных помоек, заявили общественники. В ряде районов республики по инициативе местных властей уже появились штрафстоянки для таких свободно разгуливающих бурёнок. Но их работа законом никак не регулируется.
лошади скот жалоба

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