16 мая

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В Бурятии распоясавшиеся коровы оккупируют детские площадки

В Бурятии распоясавшиеся коровы оккупируют детские площадки
Общество, 
Хозяев бурёнок, возможно, заставят поголовно нанимать пастухов

В региональном отделении Народного фронта забили тревогу из-за коров, которые гуляют сами по себе, без присмотра хозяев. Они оккупируют детские и мусорные площадки и раскурочивают там контейнеры с отходами.

Бесхозный скот бродит по городам и сёлам и провоцирует ДТП, заявили общественники. А ещё нередко погибает из-за бесконтрольного выпаса – как, к примеру, произошло в апреле в Селенгинском районе. Тогда две бурёнки и бык отравились пестицидами. А в Кяхте КРС – завсегдатай местных помоек.

 
Жители республики устали от такой бесхозяйственности. В Народном фронте задались вопросом, как заставить безответственных владельцев следить за своими животными. В Госдуме ещё в прошлом году приняли закон, согласно которому с сентября 2023-го весь домашний скот начнут маркировать в обязательном порядке. Но поможет ли решить проблему самовыгула – неизвестно, отмечают активисты.

В ряде районов Бурятии по инициативе местных властей тем временем появились штрафстоянки для таких свободно разгуливающих бурёнок. Но их работа законом никак не регулируется.

- Хозяин сам платят за содержание и транспортировку животного вместе со штрафом – около 15 тысяч рублей в сутки. Такие стоянки работают лишь в нескольких районах, – подчеркнули в Народном фронте.

Там считают, что требования к владельцам скота пора ужесточить. Общественники призывают обязать их нанимать пастухов либо легализовать и масштабировать опыт открытия штрафплощадок и придать им официальный статус. Они уже направили соответствующие предложения в Минсельхоз Бурятии.

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