В Бурятии распоясавшиеся коровы оккупируют детские площадки







Жители республики устали от такой бесхозяйственности. В Народном фронте задались вопросом, как заставить безответственных владельцев следить за своими животными. В Госдуме ещё в прошлом году приняли закон, согласно которому с сентября 2023-го весь домашний скот начнут маркировать в обязательном порядке. Но поможет ли решить проблему самовыгула – неизвестно, отмечают активисты.



В ряде районов Бурятии по инициативе местных властей тем временем появились штрафстоянки для таких свободно разгуливающих бурёнок. Но их работа законом никак не регулируется.



- Хозяин сам платят за содержание и транспортировку животного вместе со штрафом – около 15 тысяч рублей в сутки. Такие стоянки работают лишь в нескольких районах, – подчеркнули в Народном фронте.



Там считают, что требования к владельцам скота пора ужесточить. Общественники призывают обязать их нанимать пастухов либо легализовать и масштабировать опыт открытия штрафплощадок и придать им официальный статус. Они уже направили соответствующие предложения в Минсельхоз Бурятии.



