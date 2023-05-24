В Бурятии соревновались юные любители робототехники

В Улан-Удэ состоялся фестиваль инженерно-технического творчества
В доме творчества Октябрьского района города Улан-Удэ в 6-й раз прошёл фестиваль инженерно-технического творчества «Марш Победы», в котором принимали участие дети в возрасте от 5 до 16 лет. С каждым годом количество ребят, увлекающихся робототехникой, увеличивается.
«Марш Победы» собрал 180 детей и подростков не только из Бурятии, но и из других городов России. Участие приняли команды Улан-Удэ, Слюдянки, Иркутска, Бабушкина, Москвы (дистанционно), Новомосковска (дистанционно), Котласа (дистанционно), Северска (дистанционно). А также Кижингинский, Баргузинский, Еравнинский районы Бурятии представляли поколение молодых исследователей с практическим опытом командной работы.
- Школьник, который сегодня получает знания и навыки в научно-технической сфере, сможет комфортно себя чувствовать в современном мире, и легко будет разбираться с новыми технологиями, а это весьма перспективная сфера для будущей профессии, - поделился Ярослав Антипов, педагог дома творчества.
Результаты фестиваля
Личное первенство
1 место - ГАУ ДО РБ «РЦХТТ "Созвездие» - Сойжин Б.;
2 место - Центр детского технического творчества города Иркутска – Георгий Ш.;
3 место - МУ ДО «Кижингинская СД(Ю)ТТ» - Доржо Б.
«Штурм» (преодоление препятствия)
1 место – Малая академия наук города Улан-Удэ – Андрей Д.
«Марш-Бросок» (выполнение комплексного задания по преодолению 3 полигонов с различными испытаниями)
1 место – МБУ ДО ДТОР – Максим Г.;
2 место – Малая академия наук города Улан-Удэ – Аюр Ц., Саран Д.;
3 место – Центр детского технического творчества города Иркутска – Стас Б.
«Рукопашный бой» (борьба роботов)
1 место – Физико-математическая школа № 56 – Александра П., Екатерина К.;
2 место – Ресурсный центр художественного и технического творчества Республики Бурятия «Созвездие» - Фёдор И.;
3 место – Ресурсный центр художественного и технического творчества Республики Бурятия «Созвездие» - Артём П.
1 место – Ресурсный центр художественного и технического творчества Республики Бурятия «Созвездие» - Жамсаран Б., Роман Ш.;
2 место – «Robodo» - клуб робототехники и программирования – Артём С., Роман Ц.;
3 место – МБУ ДО ДДТ города Слюдянка - Роман Б.
Командное первенство
Стартовый уровень (5-7 лет)
МБУ ДО ДТОР - Гран-При – команда «Патриоты»;
МБУ ДО ДТОР – 1 место – команда «Кубики-Умники».
Базовый уровень (8-11 лет)
Команда МБУ ДО ДТОР «КиберКиндер» - 1 место;
Команда РЦХТ «Созвездие» «Роботрон» - 2 место;
Команда МБУ ДО ДТОР «КиберКиндер» - 3 место.
Продвинутый уровень (12-16 лет)
Команда РЦХТ «Созвездие» «Роботрон» (руководитель Базарсадаев Э. Ц.) - 1 место;
Команда МБУ ДО ДТОР «КиберКиндер» (руководитель Антипов Я.Ю.) - 2 место;
Команда РЦХТ «Созвездие» ДТ «Кванториум» «Робоквант» (руководитель Сафули В.Г.) - 3 место.
- Участвуя в образовательных и соревновательных мероприятиях фестиваля «Марш Победы», ребята, интересующиеся робототехникой, развивали ключевые навыки, необходимые учёным и инженерам будущего, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
В Бурятии соревновались юные любители робототехники
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