В Бурятии соревновались юные любители робототехники

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

В Улан-Удэ состоялся фестиваль инженерно-технического творчества



В доме творчества Октябрьского района города Улан-Удэ в 6-й раз прошёл фестиваль инженерно-технического творчества «Марш Победы», в котором принимали участие дети в возрасте от 5 до 16 лет. С каждым годом количество ребят, увлекающихся робототехникой, увеличивается.



«Марш Победы» собрал 180 детей и подростков не только из Бурятии, но и из других городов России. Участие приняли команды Улан-Удэ, Слюдянки, Иркутска, Бабушкина, Москвы (дистанционно), Новомосковска (дистанционно), Котласа (дистанционно), Северска (дистанционно). А также Кижингинский, Баргузинский, Еравнинский районы Бурятии представляли поколение молодых исследователей с практическим опытом командной работы.



- Школьник, который сегодня получает знания и навыки в научно-технической сфере, сможет комфортно себя чувствовать в современном мире, и легко будет разбираться с новыми технологиями, а это весьма перспективная сфера для будущей профессии, - поделился Ярослав Антипов, педагог дома творчества.



Результаты фестиваля



Личное первенство

1 место - ГАУ ДО РБ «РЦХТТ "Созвездие» - Сойжин Б.;

2 место - Центр детского технического творчества города Иркутска – Георгий Ш.;

3 место - МУ ДО «Кижингинская СД(Ю)ТТ» - Доржо Б.



«Штурм» (преодоление препятствия)

1 место – Малая академия наук города Улан-Удэ – Андрей Д.



«Марш-Бросок» (выполнение комплексного задания по преодолению 3 полигонов с различными испытаниями)

1 место – МБУ ДО ДТОР – Максим Г.;

2 место – Малая академия наук города Улан-Удэ – Аюр Ц., Саран Д.;

3 место – Центр детского технического творчества города Иркутска – Стас Б.



«Рукопашный бой» (борьба роботов)

1 место – Физико-математическая школа № 56 – Александра П., Екатерина К.;

2 место – Ресурсный центр художественного и технического творчества Республики Бурятия «Созвездие» - Фёдор И.;

3 место – Ресурсный центр художественного и технического творчества Республики Бурятия «Созвездие» - Артём П.

1 место – Ресурсный центр художественного и технического творчества Республики Бурятия «Созвездие» - Жамсаран Б., Роман Ш.;

2 место – «Robodo» - клуб робототехники и программирования – Артём С., Роман Ц.;

3 место – МБУ ДО ДДТ города Слюдянка - Роман Б.



Командное первенство



Стартовый уровень (5-7 лет)

МБУ ДО ДТОР - Гран-При – команда «Патриоты»;

МБУ ДО ДТОР – 1 место – команда «Кубики-Умники».



Базовый уровень (8-11 лет)

Команда МБУ ДО ДТОР «КиберКиндер» - 1 место;

Команда РЦХТ «Созвездие» «Роботрон» - 2 место;

Команда МБУ ДО ДТОР «КиберКиндер» - 3 место.



Продвинутый уровень (12-16 лет)

Команда РЦХТ «Созвездие» «Роботрон» (руководитель Базарсадаев Э. Ц.) - 1 место;

Команда МБУ ДО ДТОР «КиберКиндер» (руководитель Антипов Я.Ю.) - 2 место;

Команда РЦХТ «Созвездие» ДТ «Кванториум» «Робоквант» (руководитель Сафули В.Г.) - 3 место.



- Участвуя в образовательных и соревновательных мероприятиях фестиваля «Марш Победы», ребята, интересующиеся робототехникой, развивали ключевые навыки, необходимые учёным и инженерам будущего, - сообщает пресс-служба министерства образования РБ.





