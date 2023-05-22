Фильмы фестиваля «Кино на службе Отечеству» покажут по всей Бурятии

Фестиваль открылся при полном аншлаге

Соелма Дагаева, возглавляющая министерство культуры республики, перед торжественным открытием в Улан-Удэ общероссийского фестиваля «Кино на службе Отечеству» рассказала, что 20 документальных фильмов из программы «останутся в Бурятии». Их буду показывать в учреждениях культуры.

- Бурятия уже вложила много в нашу победу, - отметила Соелма Дагаева. – Республика в прошлом году была первым регионом, который отправил своих артистов, 29 человек, в зону спецоперации.

По её словам, с тех пор артисты из Бурятии посещают бойцов в новых регионах РФ регулярно. Они выступили в госпиталях Крыма, Донецкой и Луганской Народных республик.

Соелма Дагаева сообщила, что о воинах и добровольцах из Бурятии в зоне проведения специальной военной операции будут сняты документальные фильмы.

- Есть договорённость с организаторами фестиваля, - заявила она.

Торжественное открытие фестиваля «Кино на службе Отечеству» при полном аншлаге состоялось 22 мая в Бурятском государственном университете. Показы документальных картин уже прошли в кинозалах Улан-Удэ, в воинских частях и учебных заведениях.

- Это как выставка передвижников, - объяснила суть фестиваля поэт Олеся Шигина, руководитель «Кино на службе Отечеству». – Мы едем по регионам, встречаемся с руководителями, с министерствами культуры, людьми, воинами… Это такое глобальное взаимодействие органов власти и гражданского общества.

Перед аудиторией выступил Алексей Поддубный (Джанго), лидер одноименной группы. Ранее он поговорил с «Байкал-Daily», в частности, о перспективах урегулирования ситуации на Донбассе.

Потратили 2 миллиарда

Иван Альхеев, зампред правительства Бурятии, который 21 мая вернулся из зоны СВО из-под Угледара, отметил на открытии, что землякам важно знать о героизме наших воинов и жителей Донбасса, которые сражаются своё будущее и за свободу с 2014 года. По его мнению, 20 документальных фильмов помогут этому.

Альхеев рассказал о технологии взаимодействия властей Бурятии с бойцами из республики в зоне проведения СВО.

- Мы ездили под Угледар. Привезли вездеходы, технику, оборудование, боевую экипировку, запасные части и многое другое. Мы ежедневно находимся на связи с командирами наших боевых подразделений. И они делают нам заявки, что им необходимо.

Гуманитарные конвои из Бурятии, по словам Альхеева, будут продолжаться.

- Правительство, волонтёрские центры республики организуют доставку всего необходимого, - сказал он.

Альхеев сообщил, что Республика Бурятия уже оказала поддержку в специальной военной операции на сумму в два миллиарда рублей. Сюда входят и расходы бюджета, и пожертвования, и адресная поддержка предприятий и организаций.





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