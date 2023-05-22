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Фильмы фестиваля «Кино на службе Отечеству» покажут по всей Бурятии

Фильмы фестиваля «Кино на службе Отечеству» покажут по всей Бурятии
Общество, 

Фестиваль открылся при полном аншлаге 

Соелма Дагаева, возглавляющая министерство культуры республики, перед торжественным открытием в Улан-Удэ общероссийского фестиваля «Кино на службе Отечеству» рассказала, что 20 документальных фильмов из программы «останутся в Бурятии». Их буду показывать в учреждениях культуры.

- Бурятия уже вложила много в нашу победу, - отметила Соелма Дагаева. – Республика в прошлом году была первым регионом, который отправил своих артистов, 29 человек, в зону спецоперации.

По её словам, с тех пор артисты из Бурятии посещают бойцов в новых регионах РФ регулярно. Они выступили в госпиталях Крыма, Донецкой и Луганской Народных республик.

Соелма Дагаева сообщила, что о воинах и добровольцах из Бурятии в зоне проведения специальной военной операции будут сняты документальные фильмы.

- Есть договорённость с организаторами фестиваля, - заявила она.

Торжественное открытие фестиваля «Кино на службе Отечеству» при полном аншлаге состоялось 22 мая в Бурятском государственном университете. Показы документальных картин уже прошли в кинозалах Улан-Удэ, в воинских частях и учебных заведениях.

- Это как выставка передвижников, - объяснила суть фестиваля поэт Олеся Шигина, руководитель «Кино на службе Отечеству». – Мы едем по регионам, встречаемся с руководителями, с министерствами культуры, людьми, воинами… Это такое глобальное взаимодействие органов власти и гражданского общества.

Перед аудиторией выступил Алексей Поддубный (Джанго), лидер одноименной группы. Ранее он поговорил с «Байкал-Daily», в частности, о перспективах урегулирования ситуации на Донбассе.

Потратили 2 миллиарда

Иван Альхеев, зампред правительства Бурятии, который 21 мая вернулся из зоны СВО из-под Угледара, отметил на открытии, что землякам важно знать о героизме наших воинов и жителей Донбасса, которые сражаются своё будущее и за свободу с 2014 года. По его мнению, 20 документальных фильмов помогут этому.

Альхеев рассказал о технологии взаимодействия властей Бурятии с бойцами из республики в зоне проведения СВО.

- Мы ездили под Угледар. Привезли вездеходы, технику, оборудование, боевую экипировку, запасные части и многое другое. Мы ежедневно находимся на связи с командирами наших боевых подразделений. И они делают нам заявки, что им необходимо.

Гуманитарные конвои из Бурятии, по словам Альхеева, будут продолжаться. 

- Правительство, волонтёрские центры республики организуют доставку всего необходимого, - сказал он.

Альхеев сообщил, что Республика Бурятия уже оказала поддержку в специальной военной операции на сумму в два миллиарда рублей. Сюда входят и расходы бюджета, и пожертвования, и адресная поддержка предприятий и организаций.


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СВО кино фестиваль

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