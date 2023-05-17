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Делегация Бурятии привезла в ДНР гуманитарную помощь для мобилизованных

Делегация Бурятии привезла в ДНР гуманитарную помощь для мобилизованных
Общество,  Фото:Василий Тараруев
Делегацию возглавил зампред правительства Иван Альхеев

С 13 мая делегация волонтёров из Бурятии во главе с зампредом правительства республики Иваном Альхеевым находится в Донецкой народной республике. Они привезли гуманитарную помощь мобилизованным из Тункинского района и другим военнослужащим-землякам.

- По поручению главы республики Алексея Цыденова мы в очередной командировке доставили запчасти для боевой техники, автомобили, оборудование, инструменты для военнослужащих-земляков. Это помощь не только для бойцов из Тункинского района, это помощь также для других бойцов, - рассказал «Байкал-Daily» Иван Альхеев.

Он уточнил, что также для участников спецоперации привезли посылки от волонтёров движения «Сила добра 03». В них элементы экипировки, около трёх тонн бурятской тушёнки и пр.

- Помощь нашим мобилизованным мы оказываем постоянно, держим связь с командирами батальонов. Они нам отправляют прямую заявку, что им необходимо. Доставляем оборудование для наших бойцов по заявкам. Также доставляем оргтехнику, средства связи, адресные посылки для бойцов и для волонтёров, - добавил Иван Альхеев.

В составе волонтёрской группы находится журналист, блогер Василий Тараруев.

- Когда Иван Альхеев предложил сопроводить на Донбасс делегацию с гуманитарной помощью воинам-землякам, я охотно согласился, - поделился он.

Кроме того, волонтёры передали особые подарки от 100-летнего ветерана из Тункинского района Петра Степановича Дёмина. Он отправил их 97-летнему ветерану из ДНР Михаилу Федоровичу Жидок.

Также делегация навестила в Донецке депутата Народного Хурала Оксану Бухольцеву, которая работает там учителем физики.

В Бурятию делегация волонтёров вернётся после 20 мая. 
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