Делегация Бурятии привезла в ДНР гуманитарную помощь для мобилизованных

Общество, Фото: Василий Тараруев

Делегацию возглавил зампред правительства Иван Альхеев



С 13 мая делегация волонтёров из Бурятии во главе с зампредом правительства республики Иваном Альхеевым находится в Донецкой народной республике. Они привезли гуманитарную помощь мобилизованным из Тункинского района и другим военнослужащим-землякам.



- По поручению главы республики Алексея Цыденова мы в очередной командировке доставили запчасти для боевой техники, автомобили, оборудование, инструменты для военнослужащих-земляков. Это помощь не только для бойцов из Тункинского района, это помощь также для других бойцов, - рассказал «Байкал-Daily» Иван Альхеев.



Он уточнил, что также для участников спецоперации привезли посылки от волонтёров движения «Сила добра 03». В них элементы экипировки, около трёх тонн бурятской тушёнки и пр.



- Помощь нашим мобилизованным мы оказываем постоянно, держим связь с командирами батальонов. Они нам отправляют прямую заявку, что им необходимо. Доставляем оборудование для наших бойцов по заявкам. Также доставляем оргтехнику, средства связи, адресные посылки для бойцов и для волонтёров, - добавил Иван Альхеев.



В составе волонтёрской группы находится журналист, блогер Василий Тараруев.



- Когда Иван Альхеев предложил сопроводить на Донбасс делегацию с гуманитарной помощью воинам-землякам, я охотно согласился, - поделился он.



Кроме того, волонтёры передали особые подарки от 100-летнего ветерана из Тункинского района Петра Степановича Дёмина. Он отправил их 97-летнему ветерану из ДНР Михаилу Федоровичу Жидок.



Также делегация навестила в Донецке депутата Народного Хурала Оксану Бухольцеву, которая работает там учителем физики.



В Бурятию делегация волонтёров вернётся после 20 мая.

