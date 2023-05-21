Алексей Поддубный (Джанго): Конфликт на Донбассе, вероятно, будет продолжаться долго

Музыкант побывал в Улан-Удэ и нарисовал мрачные перспективы

В Улан-Удэ 20 мая представили первый общероссийский передвижной фестиваль «Кино на службе Отечеству» (возрастное ограничение 12+). На первой встрече в колледже искусств имени Чайковского собрались студенты, школьники-кадеты, воспитанники хореографического училища. Примерно половина зала. Соорганизатор фестиваля Алексей Поддубный, известный под творческим псевдонимом Джанго, ответил на вопросы «Байкал-Daily».

- Обидно, что так мало зрителей?

- Не просто обидно. Это просто безобразие. Не знаю, кто отвечает за это.

- Вчера вы проехались по Бурятии по святым местам…

- Да, мы побывали в уникальных местах. Те, кто здесь живёт, могут бывать там всё время. Мы же живём далече, в Москве. Хотя график выступлений у нас очень мощный – от Сахалина до Калининграда. И мы везде стараемся попадать в какие-то очень важные места. Например, в Иволгинском дацане я был ещё десять лет назад. Сейчас мы побывали в православных местах Бурятии. В Посольском монастыре. Люди там замечательные. Священнослужители, монахи – мощнейшие люди. Я бы хотел, чтобы там было как можно больше прихожан, потому что там происходит настоящая духовная жизнь. То, что нам сейчас нужно до зарезу.

Идёт не просто [противостояние] оружия и техники, это [противостояние] духа. Реально [борьба] с силами зла. Если бы вы поехали на Донбасс и поговорили там с полусотней ребят, они бы все как один сказали, что мы противостоим абсолютную злу. Все наши бойцы это понимают. Они классные, крутые, подготовленные люди во всех отношениях. Я встречал на фронте людей с четырьмя высшими образованиями, которые с автоматом ходят.

- Какова цель фестиваля «Кино на службе Отечеству»?

- Она просветительская. Мы сейчас все должны понимать, что происходит. Поэтому знакомим гражданское общество с тем, что реально происходит на фронте. С тем, что происходит в идеологической, в духовной части нашей войны с Западом. Мы вносим свой вклад в консолидацию нашего общества. Работаем не только с патриотически настроенными людьми. Показываем и другим. Недавно были в Петербурге, там выступали перед весьма либерально настроенной молодёжью. Студенты питерских вузов славятся этим самым либерализмом.

- Где ещё проходит фестиваль?

- География обширна. И думаю, она будет расширяться всё больше и больше. Пока это 7-8 городов, включая Москву и Санкт-Петербург. Кавказ, теперь Бурятия, скоро будет Рязань. Замечу, что фестиваль - он от тех людей, которые реально знают, что такое война на Донбассе. Здесь нет на сцене тех, которые бы там не побывали. Десятки раз. Знаем там многих, дружим с военными, попадали не раз под обстрелы. Для нас это всё не пустой звук. И мы хотим эту атмосферу передать. В частности, музыканты - я и Пётр Лундстрем – привносим атмосферу фронтовых концертов на сцены, где мы выступаем. Объясняем, что именно эти песни там звучат для бойцов в подразделениях и на передовой в окопах.

- Что запомнилось с вашего прошлогоднего концерта в Улан-Удэ на площади Советов?

- Хороший был концерт. Принимали нас отлично. Запомнилась, конечно, огромная голова Владимира Ильича. Самая большая голова Ленина в мире.

- Ваш прогноз человека, который бывает на Донбассе. Сколько всё это может продолжаться?

- Долго будет продолжаться. И будет продолжаться не только на Украине, а везде, пока будет идти война против России. Два-три года, пять лет, может, десять. Может, больше. То есть бороться нам придётся. Либо всё это перерастёт в ядерный конфликт, либо придётся перемалывать нам армию Польши. Но я надеюсь, что с поляками мы не будем воевать обычными вооружениями. Не хочется класть наших ребят в борьбе с этими неблагодарными отщепенцами, которых освободили от фашизма. Фашисты уничтожили 6 миллионов поляков. 600 тысяч советских солдат погибли, освобождая Польшу. А эти сволочи сейчас демонтируют памятники и поднимают против нас гривы. Их надо прищучить очень сильно. Хотя, я считаю, они сдадутся и всё.

Как сообщал «Байкал-Daily», на фестивале представят 20 документальных фильмов российских режиссёров о событиях на Донбассе, происходивших там последние 9 лет, а также о специальной военной операции. Их передадут для просмотра в учебные и культурные учреждения Бурятии.

Справка:

Алексей Поддубный (более известный как Джанго) - российский певец, композитор, музыкант и аранжировщик. Лидер и руководитель одноименной группы «Джанго». Этот музыкальный проект добился популярности в России после того, как композиция «Холодная весна» была использована в качестве заглавной песни саундтрека к фильму «Бой с тенью» (16+).