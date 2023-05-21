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В Улан-Удэ торжественно откроется этап общероссийского фестиваля «Кино на службе Отечеству»

В Улан-Удэ торжественно откроется этап общероссийского фестиваля «Кино на службе Отечеству»
Общество,  Фото:pixabay.com

Запланированы показы документальных фильмов

Торжественное открытие Общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству» состоится в Улан-Удэ 22 мая в 13:00 в концертном зале Бурятского государственного университета (возрастное ограничение 12+). Об этом сообщает министерство культуры Бурятии.

На показах документального кино в Улан-Удэ участники фестиваля смогут пообщаться с режиссерами, артистами, поэтами. Представлены фильмы российских режиссеров о событиях на Донбассе происходившие там последние 9 лет, а также о специальной военной операции и наших героях (солдатах, врачах, журналистах,). В рамках программы фестиваля на площадках города презентации фильмов сопровождаются разговором-лекцией с творческими бригадами фестиваля: режиссерами - авторами фильмов, лидерами общественного мнения, поэтами, музыкантами. 

В рамках открытия состоится фронтовой концерт, который погрузят зрителя в атмосферу, царящую на настоящих фронтовых концертах, которые постоянно проводят для солдат все участники творческих бригад фестиваля «Кино на службе Отечеству». 

На открытие фестиваля приглашены глава Бурятии Алексей Цыденов, министр культуры РБ Соелма Дагаева, глава Минобрнауки РБ Валерий Поздняков.

В творческой группе фестиваля: 

Олеся Шигина - поэт, режиссер документального кино, общественный деятель, руководитель первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству», руководитель культурных проектов АНО «Комитет семей воинов Отечества»;

Алексей Поддубный (Джанго) - российский музыкант, автор и композитор, лидер одноименной группы «Джанго», соорганизатор первого общероссийского передвижного фестиваля «Кино на службе Отечеству»;

Игорь Лазарев - российский музыкант, гитарист группы «Джанго»;

Петр Лундстрем - скрипач, директор творческой мастерской Леонида Лундстрема, Член Общественной палаты Российской Федерации;

Сергей Ганночка - режиссёр, продюсер, член Союза кинематографистов РФ 

«Байкал-Daily» сообщал, что Пётр Лундстрем и Алексей Поддубный уже проводят встречи с общественностью Бурятии.

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