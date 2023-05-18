18 мая

17 мая

Популярное

Леонид Белых рассказал о боевом опыте во Вьетнаме

Леонид Белых рассказал о боевом опыте во Вьетнаме
Общество, 
Бывший управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода – об СВО, патриотизме и «Единой России»

Бывший управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода, топ-менеджер госкорпорации «Ростех» Леонид Белых рассказал о своём участии во вьетнамской войне 40-летней давности.

- В 1972 году во время конфликта во Вьетнаме я служил на подводной лодке. Много лет спустя упомянул место службы в разговоре с вьетнамцами, которые приехали на наш завод обучаться. После ко мне подошёл замкомандующего вьетнамских вооружённых сил, обнял, благодарил, пригласил в гости. Оказалось, мы в одном месте тогда были, - рассказал он в недавнем большом интервью.

В те времена, по его словам, был очень высокий уровень патриотизма. И сегодня страна также нуждается в этом.

- Раньше мы октябрятами были, знамя целовали, знали про Павку Корчагина и Зою Космодемьянскую. Во время игр в «войнушку» никто не хотел быть немцем, все кричали «я красноармеец». Такой был патриотизм. В XX веке в моей деревне невозможно было представить, что кто-то бы сбежал в Монголию. В то время на клич о добровольцах все бы поднялись. Поэтому я уверен, что трудовое воспитание и воспитание любви к Родине – это самое важное. Что касается тех, кто уехал, я думаю, этих людей всё равно совесть мучает: «сбежал...». К тому же на чужбине к тебе будет отношение: «ты трус, беглый».

Недавно в столице Бурятии появились баннеры со слоганом «Время надёжных» и партией «Единая Россия». На них, кроме Героя труда Леонида Белых, присутствуют глава Бурятии Алексей Цыденов, руководители фонда «Общество без барьеров» Галина Горбатых и «Боевое Братство» Жамбал-Жамсо Жанаев, главный врач БСМП, который ушёл добровольцем на СВО, Вячеслав Дондоков.

Леонид Белых прокомментировал своё участие в проекте «Время Надеёных»:

- Как ни крути, сегодня «Единая Россия» – это партия-лидер. Люди это понимают и поэтому часто со своими проблемами идут именно к нам. И, в том числе, лично ко мне. Я всегда говорю: партия не даёт привилегий, она даёт только обязанности. Я поэтому в депутаты пошёл, ведь можно очень много пользы принести людям и республике. По- другому не умею.
история

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Иркутск прибыла делегация Совета Федерации
В Иркутск прибыла делегация Совета Федерации
Общество, 18.05.2023
Её представители сегодня обсудили проект берегоукрепления и благоустройства набережной Ангары
Леонид Белых рассказал о боевом опыте во Вьетнаме
Леонид Белых рассказал о боевом опыте во Вьетнаме
Общество, 18.05.2023
Бывший управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода – об СВО, патриотизме и «Единой России»
Сергея Белоголовцева в Бурятии восхитила национальная кухня
Сергея Белоголовцева в Бурятии восхитила национальная кухня
Общество, 18.05.2023
«Это очень вкусно!» – признался известный ведущий
Школьники Бурятии соревнуются в военно-прикладном искусстве
Школьники Бурятии соревнуются в военно-прикладном искусстве
Общество, 18.05.2023
В республике стартовал республиканский этап военно-спортивной игры «Победа»
Памятник пограничникам в Бурятии испортили дети
Памятник пограничникам в Бурятии испортили дети
Общество, 18.05.2023
Их родители уже пообещали возместить ущерб 
Улан-удэнцы смогут провериться на ВИЧ на площади Революции
Улан-удэнцы смогут провериться на ВИЧ на площади Революции
Общество, 18.05.2023
Акция состоится в рамках Международного дня памяти людей, умерших от СПИДа
Бурятия построила в ДНР Кипучую Криницу за 300 с лишним миллионов
Бурятия построила в ДНР Кипучую Криницу за 300 с лишним миллионов
Общество, 18.05.2023
В подшефном районе появился новый водовод
В Бурятии определили места для сбора валежника и дикоросов
В Бурятии определили места для сбора валежника и дикоросов
Общество, 18.05.2023
Жители республики могут бывать там даже во время особого противопожарного режима
Жителям Улан-Удэ предложили два дизайн-проекта сквера «Радуга»
Жителям Улан-Удэ предложили два дизайн-проекта сквера «Радуга»
Общество, 18.05.2023
Там могут избавиться от знаменитых мозаичных скульптур
Последние звонки в Иркутске будут идти три дня
Последние звонки в Иркутске будут идти три дня
Общество, 18.05.2023
В этом году 11-й класс окончат 3793 выпускника
В Улан-Удэ снимают немое кино для спектакля по рассказу Чехова
В Улан-Удэ снимают немое кино для спектакля по рассказу Чехова
Общество, 18.05.2023
Для этого театр кукол «Ульгэр» отправился в Этнографический музей
Выпускной в Бурятии обойдётся почти в 25 тысяч рублей
Выпускной в Бурятии обойдётся почти в 25 тысяч рублей
Общество, 18.05.2023
В эту сумму входят расходы на выпускной бал и одежду

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^