Леонид Белых рассказал о боевом опыте во Вьетнаме

Бывший управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода – об СВО, патриотизме и «Единой России»
Бывший управляющий директор Улан-Удэнского авиазавода, топ-менеджер госкорпорации «Ростех» Леонид Белых рассказал о своём участии во вьетнамской войне 40-летней давности.
- В 1972 году во время конфликта во Вьетнаме я служил на подводной лодке. Много лет спустя упомянул место службы в разговоре с вьетнамцами, которые приехали на наш завод обучаться. После ко мне подошёл замкомандующего вьетнамских вооружённых сил, обнял, благодарил, пригласил в гости. Оказалось, мы в одном месте тогда были, - рассказал он в недавнем большом интервью.
В те времена, по его словам, был очень высокий уровень патриотизма. И сегодня страна также нуждается в этом.
- Раньше мы октябрятами были, знамя целовали, знали про Павку Корчагина и Зою Космодемьянскую. Во время игр в «войнушку» никто не хотел быть немцем, все кричали «я красноармеец». Такой был патриотизм. В XX веке в моей деревне невозможно было представить, что кто-то бы сбежал в Монголию. В то время на клич о добровольцах все бы поднялись. Поэтому я уверен, что трудовое воспитание и воспитание любви к Родине – это самое важное. Что касается тех, кто уехал, я думаю, этих людей всё равно совесть мучает: «сбежал...». К тому же на чужбине к тебе будет отношение: «ты трус, беглый».
Недавно в столице Бурятии появились баннеры со слоганом «Время надёжных» и партией «Единая Россия». На них, кроме Героя труда Леонида Белых, присутствуют глава Бурятии Алексей Цыденов, руководители фонда «Общество без барьеров» Галина Горбатых и «Боевое Братство» Жамбал-Жамсо Жанаев, главный врач БСМП, который ушёл добровольцем на СВО, Вячеслав Дондоков.
Леонид Белых прокомментировал своё участие в проекте «Время Надеёных»:
- Как ни крути, сегодня «Единая Россия» – это партия-лидер. Люди это понимают и поэтому часто со своими проблемами идут именно к нам. И, в том числе, лично ко мне. Я всегда говорю: партия не даёт привилегий, она даёт только обязанности. Я поэтому в депутаты пошёл, ведь можно очень много пользы принести людям и республике. По- другому не умею.
Леонид Белых рассказал о боевом опыте во Вьетнаме
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