Путин вручил Леониду Белых золотую звезду Героя Труда













Как сообщал «Байкал-Daily», о вручении звания Героя Труда Леониду Белых



Справка:

Звание Героя Труда установлено в 2013 году и присваивается за выдающиеся результаты в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, вклад в социально-экономическое развитие страны, в том числе в развитие промышленности, сельского хозяйства, транспорта, строительства, науки, культуры, образования, здравоохранения и других областей.



Леонид Белых родился 23 ноября 1950 года в селе Бичура в Бурятии. Учился в Улан-Удэнском авиационном техникуме, который окончил в 1969 году. Затем проходил службу в рядах Советской армии.



В 1969 году начал работать на авиазаводе сборщиком-электромонтажником. Работал мастером, начальником цеха, заместителем главного инженера.



С 1996 года Леонид Белых - заместитель генерального директора по маркетингу и сбыту. В 1998 году назначен на должность генерального директора ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод».



В 2001 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ по программе «Президент» в рамках повышения квалификации управленцев высшего звена. В 2004 году избран президентом Союз промышленников и предпринимателей Бурятии. Также депутат Народного Хурала.

Как сообщал «Байкал-Daily», о вручении звания Героя Труда Леониду Белых стало известно в апреле этого года

12 июня, в День России, президент России Владимир Путин вручил золотые медали «Герой Труда РФ» в Парке Победы на Поклонной горе в Москве. Золотую звезду Героя Труда получил в том числе директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых. Также были награждены худрук Малого театра Юрий Соломин, глава НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль, управляющий и оператор поста управления стана горячей прокатки Магнитогорского металлургического завода Александр Моторин.- Для нас любовь к Родине и к матери, подарившей нам жизнь, – чувства одного порядка. Они дают нам силы и вселяют надежду, вдохновляют на ратные подвиги и великие трудовые свершения. Так было всегда, во все исторические эпохи. Сегодня, в День России, мы чествуем Героев Труда Российской Федерации. Дорогие друзья, вы всецело посвящаете себя своему призванию, избранному делу, добиваетесь выдающихся результатов на производстве, в спорте, в сфере здравоохранения и культуры, своими успехами содействуете устойчивому развитию нашей страны. Леонид Яковлевич Белых более двух десятилетий возглавляет Улан-Удэнский авиационный завод, где выпускаются вертолёты легендарного семейства «Ми». Вся ваша жизнь связана с заводом: вы прошли путь от электромонтёра до директора, в трудные 1990-е годы многое сделали для того, чтобы сохранить производство, уникальные кадры и технологии. Могло ведь быть и по-другому. Сейчас предприятие уверенно наращивает мощности, является одним из флагманов отечественного авиапрома, выпускает новые модели гражданских и боевых вертолётов, - отметил в своей речи Путин.Леонид Белых первым из награждённых сказал ответное слово. Он подчеркнул, что для него большая честь «получить самую высокую награду России за труд из рук президента». Награду он адресовал прежде всего коллективу Улан-Удэнского авиационного завода и холдингу «Вертолёты России».- За свою 80-летнюю историю завод изготовил больше девяти тысяч вертолётов и самолётов, он работал практически со всеми КБ: как с вертолётными, так и самолётными. Сегодня основным продуктом является легендарная «восьмёрка». Она эксплуатируется в министерстве обороны, силовых подразделениях, гражданской авиации, выполняет спецзадания в Сирии, в Арктике. Хотелось бы отметить, что более чем в 40 различных странах мира эксплуатируются тысяча пятьсот вертолётов: все летают, мы имеем благодарности, - поделился Белых.Он поблагодарил за разрешение системообразующим предприятиям работать во время пандемии с условием соблюдения санитарных норм работать.- Это дало нам [возможность] выполнять госзаказ, экспортные поставки и сохранить финансовую стабильность. Сегодня завод стоит прочно на ногах, имеет заказы на ближайшие два года, вместе с холдингом «Вертолёты [России]» готовится к производству новой техники: это производство лёгкого вертолёта, офшорного варианта вертолёта, новой модификации военного вертолёта и самолёта для региональных соединений, - сообщил Леонид Белых.Он также пригласил Владимира Путина при очередном посещении Бурятии на Улан-Удэнский завод.Речь Белых завершил словами: «Служу России!»