В Бурятии появилась новая мера поддержки для многодетных

Студентам из таких семей возместят половину стоимости обучения в некоторых ссузах





Глава Бурятии рассказал о новой мере поддержки для многодетных жителей республики. Алексей Цыденов подписал постановление, согласно которому учащимся ссузов и колледжах, подведомственных правительству Бурятии, будут возмещать часть затрат на обучение. Это касается семей, где воспитывается трое и более детей до 23 лет, обучающихся в очной форме.Рассчитывать на 50%-ную компенсацию (но не более 30 тысяч в год) вправе семьи, чей среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.- Также будут учитываться критерии имущественной обеспеченности, – написал Алексей Цыденов на своей странице во «ВКонтакте». – Сегодня в республике обучается 146 студентов из таких семей. Поскольку средняя стоимость платного обучения в колледжах и ссузах республики составляет 56 с половиной тысяч в год, на эти цели дополнительно потребуется более 4 миллионов рублей.Предоставлять компенсацию начнут со следующего года. «Но это будет распространяться на договоры, заключённые с 2023-2024-го учебного года», – уточнил глава республики.