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Власти Улан-Удэ взялись за улицы на въездах в город

Власти Улан-Удэ взялись за улицы на въездах в город
Общество,  Фото:Администрация Улан-Удэ
Там уберут мусор и избавятся от лишней растительности

Улицы на въездах в столицу Бурятии – в микрорайонах Аэропорт и Восточный, на Верхней Берёзовке и Левом берегу – приведут в порядок в рамках объявленного в городе месячника чистоты. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

- Особое внимание необходимо уделить состоянию зелёных насаждений и удалению поросли, чтобы улицы выглядели опрятно и чисто, – отметил председатель комитета городского хозяйства Сергей Гашев. – Нужно убрать накопившийся мусор, в том числе – строительный и бетонные блоки, а также усилить уход за вновь высаженными саженцами.

На днях сам руководитель комитета, глава Советского района Евгений Эрдыниев и директор комбината по благоустройству Александр Солдаткин проверили улицы Иволгинская и Кабанская на Левобережье. После объезда сформирован перечень мероприятий для их подготовки к весенне-летнему периоду.

За каждым участком закрепят ответственного сотрудника комбината по благоустройству. Управлению административного контроля мэрии поручили активизировать работу с собственниками и арендаторами зданий, которые обязаны поддерживать в надлежащем состоянии прилегающие территории.

В Улан-Удэ взялись и за стелы, установленные в городе и на въезде в него. Всего их 11 – в микрорайонах Верхняя Берёзовка, Аэропорт и Исток, на станции «Тальцы, в сотых кварталах, на улице Кабанская на Бурводе, на проспекте 50-летия Октября, Спиртзаводском тракте, в иволгинском селе Сотниково, Эрхирике и в Железнодорожном районе Улан-Удэ – на пересечении улицы Блинова и проспекта Автомобилистов. Все конструкции отмоют от грязи и пыли и покрасят.
благоустройство уборка мусора месячник чистоты

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