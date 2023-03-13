В церемонии приняли участие более 120 школьников республики
10 марта в Бурятии состоялось награждение победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников в республике. Она проводится по 22 общеобразовательным предметам федерального компонента ежегодно в течение учебного года и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Наиболее массовыми являются первые два этапа олимпиады — школьный и муниципальный.
- Говорят, знание – сила! Здесь сегодня собрались все те, кто чётко уверен в правильности и нужности этого тезиса. 121 победитель и призёр всероссийской олимпиады школьников регионального этапа. Отрадно, что каждый год количество победителей увеличивается, - выступила на награждении Наталья Сандакова, первый заместитель министра образования и науки РБ. - Надеемся, что наши победители и призёры придут в наши вузы, где продолжат свою научную деятельность.
Победители и призёры заключительного этапа олимпиады зачисляются без вступительных испытаний в государственные вузы РФ в соответствии с профилем олимпиады. Право на льготу сохраняется в течение четырёх лет. Со списком победителей и призёров на сайте министерства образования республики, сообщает его пресс-служба.
Напомним, что в региональном этапе олимпиады приняли участие 792 школьника из Бурятии. Это учащиеся 9-х, 10-х, 11-х классов, набравших по результатам муниципального этапа необходимое количество баллов. По каждому предмету олимпиада состояла из нескольких туров, ребята выполняли теоретические и практические задания, а также защищали проекты. Теперь победителей ждёт заключительный этап олимпиады, который согласно порядку проведения олимпиады должен пройти не позднее 30 июня.
В Бурятии наградили призёров всероссийской школьной олимпиады
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В церемонии приняли участие более 120 школьников республики
В Дутулуре установили мемориальную доску односельчанину
Проект рассчитан, в первую очередь, на детей
За медали также боролись спортсмены из Читы и Иркутска
В столице Забайкалья стартует всероссийский турнир на призы Бахтина
Фитнес-модели республики успешно представили регион в Чите
Соревнования были приурочены к ежегодному молебну, посвящённому Белой Таре
«Золото» завоевали Баир Баяндуев и Тамир Ешинимаев
Поправки поддержал профильный комитет
Они могут сойти на севере республики
Некоторые из них пришлось подсыпать несколько раз
В Бурятском республиканском клиническом онкологическом диспансере стартовали масштабные генетические исследования
Сквер построят в городе Тулун
Это целеустремлённость, образование и опыт
Работы принимаются до 31 мая