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В Бурятии наградили призёров всероссийской школьной олимпиады

В Бурятии наградили призёров всероссийской школьной олимпиады
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
В церемонии приняли участие более 120 школьников республики

10 марта в Бурятии состоялось награждение победителей и призёров всероссийской олимпиады школьников в республике. Она проводится по 22 общеобразовательным предметам федерального компонента ежегодно в течение учебного года и включает четыре этапа: школьный, муниципальный, региональный и заключительный. Наиболее массовыми являются первые два этапа олимпиады — школьный и муниципальный.

- Говорят, знание – сила! Здесь сегодня собрались все те, кто чётко уверен в правильности и нужности этого тезиса. 121 победитель и призёр всероссийской олимпиады школьников регионального этапа. Отрадно, что каждый год количество победителей увеличивается, - выступила на награждении Наталья Сандакова, первый заместитель министра образования и науки РБ. - Надеемся, что наши победители и призёры придут в наши вузы, где продолжат свою научную деятельность.

Победители и призёры заключительного этапа олимпиады зачисляются без вступительных испытаний в государственные вузы РФ в соответствии с профилем олимпиады. Право на льготу сохраняется в течение четырёх лет. Со списком победителей и призёров на сайте министерства образования республики, сообщает его пресс-служба.

Напомним, что в региональном этапе олимпиады приняли участие 792 школьника из Бурятии. Это учащиеся 9-х, 10-х, 11-х классов, набравших по результатам муниципального этапа необходимое количество баллов. По каждому предмету олимпиада состояла из нескольких туров, ребята выполняли теоретические и практические задания, а также защищали проекты. Теперь победителей ждёт заключительный этап олимпиады, который согласно порядку проведения олимпиады должен пройти не позднее 30 июня.

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