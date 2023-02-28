Школьная олимпиада в Бурятии выявила 33 победителя и 87 призёров

Завершился региональный этап всероссийской олимпиады школьников



В Бурятии завершился региональный этап всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, который проводился с 11 января по 22 февраля, сообщает пресс-служба республиканского министерства образования и науки.



В региональном этапе олимпиады приняли участие 792 школьника из Бурятии. Это учащиеся 9-х, 10-х, 11-х классов, набравших по результатам муниципального этапа необходимое количество баллов.



Олимпиада проходила по 22 общеобразовательным школьным предметам: астрономии, английскому языку, биологии, географии, информатике, истории, искусству, китайскому языку, литературе, математике, немецкому языку, обществознанию, основам безопасности, жизнедеятельности, праву, русскому языку, физике, физической культуре, французскому языку, химии, экологии, экономике, технологии.



По каждому предмету олимпиада состояла из нескольких туров, ребята выполняли теоретические и практические задания, а также защищали проекты.

По итогам участия олимпиада определила 33 победителя и 87 призёров. Списки победителей и призёров будут опубликованы до 3 марта на сайте РЦ «Асториум» https://astorium03.ru/regionalnyy-etap.



РЦ «Асториум является главным оператором проведения всероссийской олимпиады для школьников является (ВсОШ).



Теперь школьников ждёт заключительный этап олимпиады, который согласно порядку проведения олимпиады должен пройти не позднее 30 июня.



Победители и призёры заключительного этапа всероссийской олимпиады для школьников зачисляются без вступительных испытаний в государственные вузы РФ в соответствии с профилем олимпиады.





