В столице Бурятии изменилось движение автобусов № 27

Из-за реконструкции тепломагистрали в городе перекрыли три участка
Теперь маршрутки следуют в объезд закрытого участка на Радикальцева через улицы Воронежская, Кундо и Керамическая и далее – как обычно (новая схема обозначена красным цветом).
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Общество, Фото:
Из-за реконструкции тепломагистрали в городе перекрыли три участка
Теперь маршрутки следуют в объезд закрытого участка на Радикальцева через улицы Воронежская, Кундо и Керамическая и далее – как обычно (новая схема обозначена красным цветом).
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