В столице Бурятии изменилось движение автобусов № 27

Из-за реконструкции тепломагистрали в городе перекрыли три участка





В администрации Улан-Удэ напомнили об изменении схемы движения автобусов, следующих по 27-му маршруту. В Железнодорожном районе перекрыли сразу несколько улиц – Гагарина, Коллективная, Воронежская и часть Радикальцева (от Воронежской до Керамической). Причина – реконструкция тепломагистрали № 3.Теперь маршрутки следуют в объезд закрытого участка на Радикальцева через улицы Воронежская, Кундо и Керамическая и далее – как обычно (новая схема обозначена красным цветом).