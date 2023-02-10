Заявки принимаются до 5 марта
С 10 февраля по 10 марта в Бурятии пройдёт конкурс традиций и обычаев бурятского народа «Би – буряад». Мероприятие посвящено столетию образования республики и празднованию Белого месяца – Сагаалгана. В конкурсе могут участвовать все дети, владеющие бурятским языком от 5 до 17 лет.
Принять участие можно в следующих номинациях конкурса:
- «Холбо хошоо угэнууд. Оньhон угэнууд» - пословицы, скороговорки на родном языке;
- «Yреэднyyд» - благопожелания (на Сагаалган и к другим праздникам);
- «Буряад арадай еhо заншал» - народные традиции (бурятские игры, церемония подношения подарков, встречи гостей, молодёжные игрища, фрагменты обрядов);
- «Минии уг гарбал» - родословная участников.
Заявки принимаются до 5 марта на электронную почту: [email protected] Также более подробную информацию можно найти в положении о конкурсе в группе комитета по образованию администрации Улан-Удэ в «ВКонтакте», сообщает пресс-служба учреждения.
Возрастное ограничение: 6+.
Детей Бурятии приглашают на конкурс традиций и обычаев
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