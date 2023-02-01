Такой результат показал опрос портала SuperJob
Портал SuperJob провёл опрос среди мужчин Улан-Удэ на любопытну. тему – «Хотели бы вы взять отпуск по уходу за ребёнком». Как показал опрос, 45% представителей сильного пола, проживающих в Улан-Удэ, не исключают возможности воспользоваться правом отпуска по уходу за ребёнком.
Впрочем, больше половины мужчин в Улан-Удэ по-прежнему не представляет себя в роли отца-декретника (55 процентов).
Каждый третий (31%) ни в коем случае не согласится взять отпуск по уходу за ребёнком вместо жены, ещё 24% скорее исключают такую возможность.
Свою позицию опрошенные аргументируют не только финансовыми причинами, но и традиционным восприятием семейного уклада.
И напротив, 28% в случае рождения малыша однозначно готовы воспользоваться своим правом уйти в декрет, ещё 17% скорее согласились бы на это.
- Почему бы и нет, если по доходам это выгоднее для семьи
- Я уже уходил в отпуск до трёх лет вместо жены.
- Никакой это не отпуск по уходу за ребёнком. Это сущая каторга по уходу за ребенком, — комментируют опрошенные.
Кроме того, как отмечают организаторы опроса, в течение прошлого года отпуск по уходу за ребёнком для сотрудника-мужчины оформляли в каждой шестой компании.
Почти половина мужчин в Улан-Удэ не против уйти в отпуск по уходу за ребёнком
Общество, Фото:
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Такой результат показал опрос портала SuperJob
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