В Бурятии сельчане построили себе тир









20 января в селе Армак Джидинского района Бурятии открылся тир.- Тир отремонтирован силами ТОС «Диалог культур» (коллектив Армакской средней школы и ТОС «Цагаан Чулуута» (лучники сёл Алцак и Армак) при поддержке районной администрации и реализации социального контракта, заключенного с отделом социальной защиты населения, - сообщили в администрации Джидинского района.В тире проведено отопление, освещение, выполнен косметический ремонт помещения. Приобретено оборудование: пневматическое оружие с оптическим прицелом, арбалеты, щиты, мишени, стрелы и комплектующие к классическим лукам.Стрелковый тир предназначен для занятий стрельбой как для молодёжи, так и для взрослых.