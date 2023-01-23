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В Бурятии сельчане построили себе тир

В Бурятии сельчане построили себе тир
Общество,  Фото:администрация Джидинского района
Работы выполняли ТОСовцы

20 января в селе Армак Джидинского района Бурятии открылся тир.

- Тир отремонтирован силами ТОС «Диалог культур» (коллектив Армакской средней школы и ТОС «Цагаан Чулуута» (лучники сёл Алцак и Армак) при поддержке районной администрации и реализации социального контракта, заключенного с отделом социальной защиты населения, - сообщили в администрации Джидинского района.


В тире проведено отопление, освещение, выполнен косметический ремонт помещения. Приобретено оборудование: пневматическое оружие с оптическим прицелом, арбалеты, щиты, мишени, стрелы и комплектующие к классическим лукам.

Стрелковый тир предназначен для занятий стрельбой как для молодёжи, так и для взрослых. 

спорт тир

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