В Бурятии побывали журналисты с телеканала Маргариты Симоньян

Они снимали бывшего участника СВО для сюжета о гуннах на Russia Today







- Ждём выхода большой передачи на «Russia Today». Сюжет снимали в городе хунну в Иволгинском районе, – отметил он. – Приехала съёмочная группа канала Маргариты Симоньян. Привезли в наш город офицера, героя СВО – Антона из Кяхты.







Военнослужащий, по словам Булутова, получил ранение во время спецоперации на Украине и сейчас преподаёт в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) в Благовещенске.



Антон облачился в доспехи гуннского воина и выступил в реальной роли стража родины. В помощники ему дали гуннского волкодава по кличке Аргун.



Это второй по счёту сюжет для будущей передачи. Журналисты Russia Today уже приезжали в Бурятию в декабре.







Недавно в Бурятии побывала съёмочная группа международного телеканала RT (ранее – Russia Today), который возглавляет российская журналистка и медиаменеджер Маргарита Симоньян. Председатель «Гуннского фонда» Олег Булутов рассказал, что корреспонденты готовят сюжет о гуннах.