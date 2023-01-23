В Бурятии побывали журналисты с телеканала Маргариты Симоньян

Они снимали бывшего участника СВО для сюжета о гуннах на Russia Today
Недавно в Бурятии побывала съёмочная группа международного телеканала RT (ранее – Russia Today), который возглавляет российская журналистка и медиаменеджер Маргарита Симоньян. Председатель «Гуннского фонда» Олег Булутов рассказал, что корреспонденты готовят сюжет о гуннах.
- Ждём выхода большой передачи на «Russia Today». Сюжет снимали в городе хунну в Иволгинском районе, – отметил он. – Приехала съёмочная группа канала Маргариты Симоньян. Привезли в наш город офицера, героя СВО – Антона из Кяхты.
Военнослужащий, по словам Булутова, получил ранение во время спецоперации на Украине и сейчас преподаёт в Дальневосточном высшем общевойсковом командном училище (ДВОКУ) в Благовещенске.
Антон облачился в доспехи гуннского воина и выступил в реальной роли стража родины. В помощники ему дали гуннского волкодава по кличке Аргун.
Это второй по счёту сюжет для будущей передачи. Журналисты Russia Today уже приезжали в Бурятию в декабре.
Некоторые из них даже предлагали застрелить рыжую хищницу
Джидинский район обзавёлся большим экраном
Для того чтобы выяснить, насколько стабильно и комфортно работники ощущают себя на рынке труда, был разработан «индекс самочувствия»
Они снимали бывшего участника СВО для сюжета о гуннах на «RT»
Аномальные холода отступят ближе к концу недели
Работы идут, несмотря на сильные морозы
Проверка запланирована в Октябрьском районе
Это событие стало одним из первых в России
В республике настолько низкая температура, что не хватает шкалы на термометре
Таковы данные за 2022 год
Такая температура зафиксирована в 8 часов утра
В итоге рядом с гонщиками на льду озера оказались белый медведь и огромные нерпы
Заявки на участие принимаются до 8 февраля
После лечения в госпитале он вернулся на спецоперацию
Для этого не потребуется даже наличие собственного транспорта