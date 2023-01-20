Омовения проходили в Прибайкальском районе
Сотрудники УФСИН России по Бурятии, во главе с начальником ведомства Сергеем Кудрявцевым, приняли участие в крещенских купаниях.
Для этого сотрудники ведомства отправились в село Троицкое Прибайкальского района. Участники крещенского купания окунулись в освящённую воду в специально оборудованных купелях на реке Селенга, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
Фоторепортаж «Байкал-Daily» с крещенских купаний у Свято-Троицкого Селенгинского монастыря можно посмотреть по ссылке.
Сотрудники УФСИН по Бурятии окунулись в крещенские воды
Общество, Фото:
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