В Бурятии для осуждённых провели викторину к празднованию Крещения

Осуждённые активно отвечали на вопросы



В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии прошла викторина, приуроченная к празднованию Крещения Господня. Её организовали сотрудники отдела по воспитательной работе с осуждёнными.



- Осуждённые активно отвечали на вопросы, продемонстрировали свои знания и подчерпнули много нового и интересного о данном христианском празднике, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.



Мероприятие проведено в целях религиозно-нравственного воспитания осуждённых, формирования представления об эстетических идеалах и ценностях, приобщения к традициям православных праздников.

