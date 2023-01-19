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В Бурятии для осуждённых провели викторину к празднованию Крещения

В Бурятии для осуждённых провели викторину к празднованию Крещения
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Осуждённые активно отвечали на вопросы

В лечебно-исправительном учреждении №5 в Мухоршибирском районе Бурятии прошла викторина, приуроченная к празднованию Крещения Господня. Её организовали сотрудники отдела по воспитательной работе с осуждёнными.

- Осуждённые активно отвечали на вопросы, продемонстрировали свои знания и подчерпнули много нового и интересного о данном христианском празднике, - сообщает пресс-служба УФСИН по Бурятии.

Мероприятие проведено в целях религиозно-нравственного воспитания осуждённых, формирования представления об эстетических идеалах и ценностях, приобщения к традициям православных праздников.
УФСИН Крещение осужденные

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