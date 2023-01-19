Жители Бурятии досрочно получили пособия на первенцев

С февраля график этих выплат в республике изменится







В рамках переходного периода январские пособия перечислили досрочно. С февраля родители будут получать их 3-го числа каждого месяца.



- График перечисления выплаты на первенца будет синхронизирован с другими ежемесячными выплатами и пособиями от Соцфонда. Она начнёт производиться ежемесячно 3-го числа, – пояснили в министерстве.



Дополнительную информацию можно получить, позвонив в единый контакт-центр по взаимодействию с гражданами по телефону 8-800-6000-000. Теперь выплатами и пособиями на детей и беременным займётся социальный фонд, который Дополнительную информацию можно получить, позвонив в единый контакт-центр по взаимодействию с гражданами по телефону 8-800-6000-000. Теперь выплатами и пособиями на детей и беременным займётся социальный фонд, который заработал в регионе после нового года. Он появился после объединения пенсионного фонда (ПФР) и фонда социального страхования (ФСС). Как сообщал «Байкал-Daily», решение об их слиянии приняли, чтобы упростить получение мер социальной поддержки. Указ о создании новой структуры президент РФ Владимир Путин подписал ещё в июле.

В среду, 18 января, жителям Бурятии перевели пособия на первого ребёнка. Министерство социальной защиты РБ передало в недавно появившийся Социальный фонд реестр на 7 с лишним тысяч детей до 3 лет, чьи родителям полагается эта ежемесячная выплата.