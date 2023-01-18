В Закаменском районе Бурятии зверям не хватает корма

В местах его выкладки запретили охоту
В Закаменском районе Бурятии частично запретили охоту. Табу на добычу зверей ввели в местах выкладки корма. Сегодня из-за продолжительных морозов отмечается нехватка питания для охотничьих
животных, говорится в вайбер-чате «Закамна-инфо.24/7».
Госинспектор Владимир Пикалов пояснил, что в районе увеличили ежегодную подкормку кормосмесями – пшеницей, овсом и солью.
- Выкладка корма для дичи осуществляется в комплексе с другими биотехническими мероприятиями Бурприроднадзора совместно с охотниками-любителями, – отметил он.
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