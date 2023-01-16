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В 2022 году в Иркутской области оцифровали более 35 тысяч газет

В 2022 году в Иркутской области оцифровали более 35 тысяч газет
Общество,  Фото:министерство культуры Иркутской области
Работа по оцифровке продолжается

В электронную краеведческую библиотеку Иркутской области «Хроники Приангарья» в 2022 году было добавлено более 35 тысяч цифровых копий номеров газет и журналов, опубликованных в городах и посёлках региона в советское и постсоветское время. На данный момент в библиотеке хранится 279 тысяч выпусков 500 различных газет и журналов, сообщает пресс-служба областного министерства культуры.

Оцифровку ведут библиотекари и волонтёры в рамках национального проекта «Культура». Организатор создания электронной краеведческой библиотеки региона «Хроники Приангарья» – Иркутская областная библиотека имени Молчанова-Сибирского.

— По закону, каждая редакция обязана предоставлять по одному экземпляру выпуска газет и журналов на хранение в библиотеки. В них накоплено огромное количество местных изданий. Они отражают очень локальные новости, поэтому являются важным источников информации для исследователей. Для сохранения изданий в 2019 году запущен проект «Электронная память Приангарья», где библиотекари сканируют материалы. В 2021 году к нему добавился волонтёрский проект «Хранители истории», где под руководством библиотекарей оцифровкой и исследованием документов занимаются добровольцы. Участие в нём приняли около 400 волонтёров культуры, – сказала директор Иркутской областной библиотеки имени Молчанова-Сибирского Лариса Сулейманова.

Последними в конце декабря в электронную краеведческую библиотеку региона «Хроники Приангарья» добавили 387 выпусков газеты «Правда Севера» (село Ербогачён) за 1975-77 и 1980 годы, а также 311 выпусков газеты «Ленские зори» (Киренск) за 1964-65 годы. Ознакомиться с изданиями можно на сайте по адресу http://i.irklib.ru/hronp

Присоединиться к проекту «Хранители истории» могут все желающие. Волонтёров приглашают библиотеки Слюдянки, Усолья-Сибирского, Нижнеудинска, Жигалово, Братска, Железногорска-Илимского, Киренска, Качуга, села Шиткино Тайшетского района, а также Иркутская областная библиотека имени Молчанова-Сибирского. (сообщество Вконтакте - https://vk.com/historykeepers)
Иркутская область библиотека цифровизация книги газета

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