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Отцу мобилизованного из Бурятии привезли сырые дрова

Отцу мобилизованного из Бурятии привезли сырые дрова
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Власти пообещали заменить некачественное топливо

Эта история произошла в Тарбагатайском районе Бурятии. В региональном отделении Народного фронта рассказали: в сентябре местный житель отправился на спецоперацию на Украине – он попал под частичную мобилизацию. А отец мужчины Александр Грехов остался один на один с житейскими проблемами.

Близких всех мобилизованных пообещали обеспечить топливом на зиму. Пенсионеру тоже привезли дрова, но для топки печи они не годятся, потому что оказались сырыми и со смолой.

Пенсионер позвонил главе района Владимиру Смолину. Тот пообещал разобраться. Вопрос так и не сдвинулся с мёртвой точки. Тогда к руководителю муниципального образования обратились уже представители Народного фронта.

- Действительно, дрова поставили сырые. Сухих на выделенных делянах у Заудинского лесхоза сейчас нет, – цитируют Смолина в официальном паблике Тарбагатайского района во «ВКонтакте». – Буквально накануне мы заключили контракт на поставку с частным подрядчиком из Иволгинского района, у которого в наличии есть сухие дрова. Во вторник (6 декабря – прим.) семья мобилизованного получит твёрдое топливо, которым можно будет отапливаться уже сейчас.
дрова ОНФ

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