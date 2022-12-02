Власти пообещали заменить некачественное топливо
Эта история произошла в Тарбагатайском районе Бурятии. В региональном отделении Народного фронта рассказали: в сентябре местный житель отправился на спецоперацию на Украине – он попал под частичную мобилизацию. А отец мужчины Александр Грехов остался один на один с житейскими проблемами.
Близких всех мобилизованных пообещали обеспечить топливом на зиму. Пенсионеру тоже привезли дрова, но для топки печи они не годятся, потому что оказались сырыми и со смолой.
Пенсионер позвонил главе района Владимиру Смолину. Тот пообещал разобраться. Вопрос так и не сдвинулся с мёртвой точки. Тогда к руководителю муниципального образования обратились уже представители Народного фронта.
- Действительно, дрова поставили сырые. Сухих на выделенных делянах у Заудинского лесхоза сейчас нет, – цитируют Смолина в официальном паблике Тарбагатайского района во «ВКонтакте». – Буквально накануне мы заключили контракт на поставку с частным подрядчиком из Иволгинского района, у которого в наличии есть сухие дрова. Во вторник (6 декабря – прим.) семья мобилизованного получит твёрдое топливо, которым можно будет отапливаться уже сейчас.
Отцу мобилизованного из Бурятии привезли сырые дрова
Общество, Фото:
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