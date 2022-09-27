В Бурятии обязались обеспечить дровами семьи мобилизованных

В агентстве лесного хозяйства подтвердили, что лесников также мобилизуют



В республиканском агентстве лесного хозяйства заявили, что задачи по обеспечению дровами семей мобилизованных выполнят в полном объёме. Ранее семьям мобилизованных мужчин помочь с дровами и заготовкой сена поручил глава Бурятии Алексенй Цыденов.



- Как и все отрасли, нашу отрасль также не обошла частичная мобилизация, и лесников мобилизуют на защиту интересов страны на специальную военную операцию. Но приоритетные задачи будут выполнены в полном объёме. Сейчас стоит задача – помочь семьям мобилизованных с заготовкой дров. И она будет исполнена. Все отрасли экономики и социальной сферы сейчас усиливают работу, чтобы помочь своей стране, и мы также, - сообщил руководитель республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.



Борошноев также назвал фейковыми сообщения о том, что руководство агентство лесного хозяйства, в том числе он лично, получил повестки. Информация об этом появилась в телеграм-каналах.



- Сейчас много распространяется фейковых сообщений. Например, что повестки вручены всему руководствующему составу агентства – это ложная информация», - отметил Сергей Борошноев.

