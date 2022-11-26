Не найдя покупателей, злоумышленники в итоге съели варенье сами
В полицию в посёлке Первомайский Забайкальского края поступило заявление от 54-летней женщины о проникновении в дачный дом. Неизвестные взломали дверные запоры и стащили бензопилу «Штиль» и 10 литров варенья из смородины, малины и жимолости. Возбуждено уголовное дело.
Позже установили предполагаемых подозреваемых. Ими оказалась двое ранее неоднократно судимых мужчин, 1980 и 1985 годов рождения. По месту их жительства был проведён обыск. Выяснилось, что один из злоумышленников ранее помогал потерпевшей по хозяйству и знал, что в зимний период в доме никто не проживает. Из ценного имущества в жилище оказались только бензопила, также подозреваемые собрали все имеющиеся запасы варенья. Не найдя на него покупателей, злоумышленники съели его сами. Бензопилу им удалось сбыть.
- В настоящее время полицейские продолжают работать с задержанными, устанавливают место сбыта похищенной бензопилы и проверяют фигурантов на причастность к другим преступлениям, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
Двое забайкальцев стащили из чужого дома 10 литров варенья
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