В Усть-Ордынском округе выбраны лучшие этнопедагоги

Общество, Фото: пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области

В конкурсе участвовали сотрудники дошкольных образовательных учреждений



В Усть-Ордынском Бурятском округе подведены итоги окружного межмуниципального конкурса «Лучший педагог этнокультурного образования дошкольной образовательной организации». Конкурс проводился в заочной форме по двум номинациям.



В номинации «Лучший педагог родного языка дошкольного образовательного учреждения» победу одержала педагог Осинского детского сада №2 Наталья Спасова. Первое место в номинации «Лучший педагог по этнокультурному воспитанию дошкольного образовательного учреждения» заняла педагог Новонукутского детского сада № 2 Татьяна Цырендоржиева.



В конкурсных заданиях каждой номинации педагоги продемонстрировали своё мастерство организации занятий, совместной и самостоятельной деятельности воспитанников, применение современных игровых, информационно-коммуникационных, здоровьесберегающих технологий.



– Конкурс среди педагогов дополнительного образования, от которых во многом зависит дальнейшее отношение детей к родному языку, проводится с 2014 года. Промежуток между конкурсами два года, чтобы участники могли основательно подготовиться, разработать свои авторские методики, – рассказал руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.



По информации пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области, доля образовательных организаций с изучением бурятского языка на территории округа, по сравнению с 2019 годом, увеличилась с 40,3% до 53%. На сегодня бурятский язык изучается в 89 школах и 57 детских садах.

