Некоторые осуждённые обратились к настоятелю по своим личным вопросам
Колонию-поселение №3 в Улан-Удэ посетил настоятель храма пророка Божия Илии иерей Георгий Иванов. Батюшка провёл лекцию по профилактике алкоголизма, где рассказал о греховности пьянства в православии.
- По словам отца Георгия, пьянство является серьёзной проблемой современного общества. Православная церковь относит этот порок к одной из разновидностей греховных страстей, разрушающих душу человека. Поддаваясь греху, христианин искажает свой первозданный духовный образ, дарованный Господом, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
После лекции осуждённые смогли обратиться к священнослужителю по личным вопросам.
В Улан-Удэ батюшка рассказал осуждённым о грехе пьянстве
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