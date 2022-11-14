В Улан-Удэ батюшка рассказал осуждённым о грехе пьянстве

Общество, Фото: УФСИН по Бурятии

Некоторые осуждённые обратились к настоятелю по своим личным вопросам



Колонию-поселение №3 в Улан-Удэ посетил настоятель храма пророка Божия Илии иерей Георгий Иванов. Батюшка провёл лекцию по профилактике алкоголизма, где рассказал о греховности пьянства в православии.



- По словам отца Георгия, пьянство является серьёзной проблемой современного общества. Православная церковь относит этот порок к одной из разновидностей греховных страстей, разрушающих душу человека. Поддаваясь греху, христианин искажает свой первозданный духовный образ, дарованный Господом, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



После лекции осуждённые смогли обратиться к священнослужителю по личным вопросам.

