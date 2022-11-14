14 ноября

«Чудеса под Новый год» – новая акция от АТБ даёт шанс выиграть 202300 рублей

13 ноября

Популярное

В Улан-Удэ батюшка рассказал осуждённым о грехе пьянстве

В Улан-Удэ батюшка рассказал осуждённым о грехе пьянстве
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Некоторые осуждённые обратились к настоятелю по своим личным вопросам

Колонию-поселение №3 в Улан-Удэ посетил настоятель храма пророка Божия Илии иерей Георгий Иванов. Батюшка провёл лекцию по профилактике алкоголизма, где рассказал о греховности пьянства в православии.

- По словам отца Георгия, пьянство является серьёзной проблемой современного общества. Православная церковь относит этот порок к одной из разновидностей греховных страстей, разрушающих душу человека. Поддаваясь греху, христианин искажает свой первозданный духовный образ, дарованный Господом, - рассказали в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

После лекции осуждённые смогли обратиться к священнослужителю по личным вопросам.
осужденные православие

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ батюшка рассказал осуждённым о грехе пьянстве
В Улан-Удэ батюшка рассказал осуждённым о грехе пьянстве
Общество, 14.11.2022
Некоторые осуждённые обратились к настоятелю по своим личным вопросам
В Забайкалье приедет артист, сыгравший Квазимодо в «Нотр-Дам де Пари»
В Забайкалье приедет артист, сыгравший Квазимодо в «Нотр-Дам де Пари»
Общество, 14.11.2022
Гастроли Валерия Яременко пройдут с 23 по 26 ноября
Бурятию скуют 25-градусные морозы
Бурятию скуют 25-градусные морозы
Общество, 14.11.2022
В ближайшие дни в республике ожидается небольшой снег
В Улан-Удэ школьников учат правильному питанию
В Улан-Удэ школьников учат правильному питанию
Общество, 14.11.2022
Для детей проводят уроки по ЗОЖ
Улан-удэнцы портят уникальный глазной источник, выбрасывая в него монеты
Улан-удэнцы портят уникальный глазной источник, выбрасывая в него монеты
Общество, 14.11.2022
Верующие только вредят источнику, делая подношения хозяину местности
В старинном храме в Бурятии установили электронный звонарь
В старинном храме в Бурятии установили электронный звонарь
Общество, 14.11.2022
Система электронного звона особенно актуальна в сильные морозы
В Улан-Удэ «Управление трамвая» подарило «УАЗ» десантникам
В Улан-Удэ «Управление трамвая» подарило «УАЗ» десантникам
Общество, 14.11.2022
Также коллектив собрал для военнослужащих бронежилеты, каски и носки
В Бурятии шаман провёл трэвел-блогеру ритуал с раскалённым клинком
В Бурятии шаман провёл трэвел-блогеру ритуал с раскалённым клинком
Общество, 14.11.2022
Ксения путешествует в автодоме со своей собакой 
Гражданам Монголии не дали из Бурятии четверть тонны сухофруктов
Гражданам Монголии не дали из Бурятии четверть тонны сухофруктов
Общество, 14.11.2022
У иностранцев не было фитосанитарных сертификатов
В райцентре в Бурятии из-за спецоперации отменили новогодний фейерверк
В райцентре в Бурятии из-за спецоперации отменили новогодний фейерверк
Общество, 14.11.2022
Зато власти Закаменска не поскупились на украшение улиц и центральной площади
Прирост новых заражённых коронавирусом в Бурятии резко упал
Прирост новых заражённых коронавирусом в Бурятии резко упал
Общество, 14.11.2022
За сутки госпитализировали только одного человека
Курсант из Бурятии спас кондуктора от дебошира с ножом
Курсант из Бурятии спас кондуктора от дебошира с ножом
Общество, 14.11.2022
Инцидент произошёл в Кемеровской области, где учится молодой человек
В Бурятии похоронят погибшего на Украине 41-летнего военного
В Бурятии похоронят погибшего на Украине 41-летнего военного
Общество, 14.11.2022
В память о нём земляки организовали живой коридор
В Бурятии сократилось число особо тяжких преступлений
В Бурятии сократилось число особо тяжких преступлений
Общество, 14.11.2022
В прокуратуре республики проанализировали состояние и динамику преступности в республике с начала года

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^