В Гусиноозёрске открылся новый виртуальный концертный зал

Виртуальный концертный зал — это комплекс оборудования, позволяющий проводить прямую трансляцию культурных мероприятий из центральных концертных залов России



21 октября в районном доме культуры «Шахтёр» прошло открытие творческого сезона, в ходе которого состоялся концерт и презентация нового виртуального концертного зала, который оборудован на средства федерального проекта «Цифровая культура» в сумме 2,5 млн рублей.



Виртуальный концертный зал — это комплекс оборудования, позволяющий проводить прямую трансляцию культурных мероприятий из центральных концертных залов России. В рамках нацпроекта «Культура» министерство культуры РФ проводит ежегодный отбор заявок от учреждений культуры на получение финансирования для создания виртуальных концертных залов.



В 2022 году в число счастливчиков попал районный дом культуры «Шахтёр». Теперь зал оснащён специальным звуковым и мультимедийным оборудованием, высокоскоростным широкополосным интернетом, что позволяет транслировать в высоком качестве выступления известных музыкантов, оперные, балетные и драматические спектакли как в прямом эфире, так и в записи.



- Целью создания виртуальных концертных залов является расширение доступности академической, классической музыки и объединение территории всей нашей страны в единое культурное пространство. Сегодня у вас есть специальное музыкальное мультимедийное оборудование для просмотра и прослушивания наших великих композиторов, исполнителей. Также есть возможность смотреть и слушать трансляции балета, оперы, драматических спектаклей, - сказал замминистра культуры Бурятии Баир Цыбиков.



Баир Цыбиков также зачитал приветствие заместителя министра культуры России Ольги Яриловой в связи с открытие виртуального концертного зала в ДК «Шахтёр».



Теперь виртуальный концертный зал представляет собой просветительскую, образовательную, информационную и культурно-досуговую площадку для детей, их родителей, молодёжи и людей пожилого возраста.



- Мы, конечно, рады такому современному и классному оборудованию. У нас и так творческая жизнь здесь кипела, теперь будет ещё больше людей приходить к нам. Спасибо всем большое! - говорит директор ДК «Шахтёр» Ирина Дымбрылова.



В ДК успешно ведут свою деятельность казачий ансамбль «Любо», народный ансамбль песни и танца «Тунгалаг», образцовый ансамбль танца «Визави» и танцевально- вокальная к-поп группа «ZII JUNIORS».



В рамках национального проекта «Культура» в Бурятии первый виртуальный концертный зал открылся в 2019 году в Кяхте. Импровизированный концертный зал расположился в здании Кяхтинского краеведческого музея имени академика Обручева. В 2020 году ВКЗ открылся в Национальной библиотеке Бурятии, в 2021 году - в районном Дворце культуры Закаменска, и вот сейчас установлено оборудование в Гусиноозёрске, сообщили в минкультуры Бурятии.





