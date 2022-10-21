В Улан-Удэ проводится международный конкурс по бурятскому языку

Общество, Фото: пресс-служба минобразования РБ

Также в республике школьники состязаются в «Пяти отцовских учениях»



В Улан-Удэ проходит международный конкурс по бурятскому языку среди учащихся 9 классов «Оюун бэлиг». Мероприятие проводится в рамках месячника бурятского языка на базе Бурятской гимназии №29.



На конкурс этого года собралось 13 команд из школ города Улан-Удэ, Иволгинского, Селенгинского, Кижингинского районов. В ходе конкурса школьникам предстоит онлайн-состязание, визитка команд, конкурс капитанов, деловая игра «Этнокультурная кругосветка» и групповой тур «Мудрость народа».



Напомним, что конкурс «Оюун бэлиг» является ежегодным и проводится в течение более 10 лет.



Также в рамках месячника бурятского языка в Цагатуйской средней общеобразовательной школе Джидинского района проходит республиканский конкурс «Абын табан эрдэм» - «Пять отцовских учений». Он приурочен ко Дню отца в России.



В конкурсе участвуют команды мальчиков. В этом году за победу борются команды 13 школ Джидинского, Закаменского, Иволгинского, Кижингинского районов и города Улан-Удэ. Участники состязаются по пяти номинациям: научно-исследовательская работа, выразительное чтение авторских стихов и стихов собственного сочинения, исполнение песен и видеорепортаж. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

