В Улан-Удэ прозвучат старинные песни хори-бурят

В Бурятии продолжается творческий проект «Арадай абдарhаа абтаhан дуунууд»
В Улан-Удэ пройдёт этнографический концерт «Багшамнай хэтэдээ нангин». Мероприятие посвящено памяти народной артистки Китайской Народной Республики, певицы, собирателя, знатока музыкального фольклора бурят Анандын Айлтагуйн Нумаа. Этнографический концерт состоится 12 ноября в Бурятском драматическом театре имени Х. Намсараева.
В концерте примут участие народная артистка Бурятии Бадма-Ханда Аюшеева, заслуженный артист Бурятии Бутидэй Дондок-Сэрэн, фольклорный ансамбль «Наян-Наваа», лауреаты международного фестиваля «Алтаргана» в Забайкальском крае: Амгалан Янданов, Бутидэй Номин, Дари Бадмаева; народные певцы: Дамдинай Дарима, Галсан-Нимын Гандик; народные, студенческие, детские коллективы республики. Прозвучат песни, записанные Анандын Нумаа в фольклорных экспедициях во Внутренней Монголии и Бурятии.
- Анандын Айлтагуйн Нумаа родилась в 1940 году в местности Шэнэхээн Внутренней Монголии КНР в семье лекаря Анандын Айлтагуй. С детства впитала любовь к народной песне, после окончания начальной школы поступила в Хулэн-Буирское училище искусств. В 18 лет продолжила образование в Шэньянской консерватории. Получив высшее музыкальное образование, работала в государственном ансамбле Внутренней Монголии. В 1987 году удостоена звания заслуженной артистки Китайской Народной Республики, а в 1993 году ей присвоено звание народной артистки Китая. Её ученики, последователи, коллеги с любовью и уважением называли её Багша («учитель») Нумаа. Вклад Анандын Нумаа в сохранение нематериального культурного наследия бурятского народа неоценим, - сообщает Дарима Дашиева, начальник отдела нематериального наследия Республиканского центра народного творчества.
В сферу профессиональных интересов Анандын Нумаа входила также и исследовательская деятельность. Всю жизнь она собирала, записывала песни своего народа. В 70–90 годы объездила всю Внутреннюю Монголию и записала бурятские народные песни от выдающихся народных певцов, носителей традиции. Ею были записаны более 1000 народных напевов. Собранные ею песни были изданы в Китае в 1984, 1991, 2016 годах. В России сборники бурятских народных песен были опубликованы в 2003 и 2018 годах.
Концерт состоится в рамках творческого проекта «Арадай абдарhаа абтаhан дуунууд» («Песни из золотой сокровищницы»). Напомним, первый концерт проекта был проведён в 2017 году. В 2019 году была презентована электронная база бурятских народных песен, сообщает РЦНТ.
Возрастное ограничение 6+
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