15 октября

14 октября

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В Бурятии после землетрясения нашли повреждения на девяти объектах

В Бурятии после землетрясения нашли повреждения на девяти объектах
Общество,  Фото:pixabay.com
В список попали школы, детские сады, медицинское учреждение и несколько многоквартирных домов

Как сообщал «Байкал-Daily», землетрясение жители Бурятии ощутили в 8:54 накануне, 14 октября. В домах тряслась мебель, звенели люстры, распахивались двери. Улан-удэнцы рассказывают о том, как «ехали на диванах» и «качались на кроватях». Толчки ощущались и на улице.

Толчки почувствовали жители практически всех микрорайонов Улан-Удэ, а также жители ряда районов Бурятии. На некоторых предприятиях работники спешно выбегали на улицу, забыв про одежду.

Позже стало известно, что его магнитуда составила 5,9 баллов. Эпицентр находился в Байкале, с иркутской стороны.

- По данным районных ЕДДС толчки ощутили жители 313 населенных пунктов в 12 муниципальных образованиях Бурятии. Для обследования объектов и выявления возможных повреждений к работе были привлечены 125 мобильных групп, - сообщили вчера вечером в ГУ МЧС России по Бурятии.

Спустя, почти 10 часов обследования, в процессе обходов обнаружены лёгкие повреждения (1 степени) на 9 объектах в Кяхтинском, Иволгинском и Кабанском районах республики. В список попали школы, детские сады, медицинское учреждение и несколько многоквартирных домов. Незначительные повреждения в виде трещин на стенах, частично обвалившейся штукатурки и лопнувшие стеклопакеты на учебный и воспитательный процесс не повлияли.

- В настоящий момент в н.п. Бабушкин проводится поквартирный обход многоквартирных домов, где в результате толчков отмечаются повреждения кирпичных дымовых труб. При необходимости, жители пострадавших квартир будут эвакуированы в пункт временного размещения. Объект расположен на базе местной школы и рассчитан на 200 человек, однако пока желающих среди населения нет, - отметили в Главном управлении.

Информация о пострадавших в оперативную дежурную смену ЦУКС не поступала. Обследование объектов продолжается, ситуация находится на контроле, всего к работам привлечены 315 человек и 79 единиц техники.
землетрясение

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