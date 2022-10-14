«Хорошо потрясло»: Жителей Бурятии испугало землетрясение





Специалисты МЧС просят ни в коем случае не выдумывать и не передавать прогнозы, догадки, слухи о возможных следующих толчках.



- Следует иметь в виду, что пока невозможно надёжно предсказать время будущего землетрясения. Необходимо пользоваться только официальными сообщениями по этому поводу, - призывают в ведомстве.



Сегодня в 8.54 утра жители Бурятии ощутили сильные толчки от землетрясения. В квартирах и офисных помещениях тряслась мебель, звенела посуда, качались люстры.«Очень сильно качнуло», «Хорошо так качнуло», «Вообще хорошо потрясло», «Качнуло сильно», «Жесть, в первый раз в жизни почувствовала, сильно испугалась», «Двери начали греметь на работе, будто кто-то хлопает и заходит»,- пишут улан-удэнцы.Об ощутимых толчках пишут жители со всех микрорайонов Улан-Удэ – от сотых кварталов до Виадука, а также пригородного Вахмистрово. Также землетрясение немало испугало жителей районов Бурятии - от Гусиноозёрска до Закаменска.Землетрясение почувствовали и жители Иркутской области.- Сегодня утром, в 8.54 в Иркутской области зафиксировано сейсмособытие. С последующими афтершоками. Эпицентр и интенсивность в настоящее время устанавливают специалисты, - прокомментировали в ГУ МЧС по Иркутской области.Информация уточняется.