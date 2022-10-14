14 октября

13 октября

Популярное

«Хорошо потрясло»: Жителей Бурятии испугало землетрясение

«Хорошо потрясло»: Жителей Бурятии испугало землетрясение
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Зафиксировано землетрясение с последующими афтершоками

Сегодня в 8.54 утра жители Бурятии ощутили сильные толчки от землетрясения. В квартирах и офисных помещениях тряслась мебель, звенела посуда, качались люстры.

«Очень сильно качнуло», «Хорошо так качнуло», «Вообще хорошо потрясло», «Качнуло сильно», «Жесть, в первый раз в жизни почувствовала, сильно испугалась», «Двери начали греметь на работе, будто кто-то хлопает и заходит»,- пишут улан-удэнцы.

Об ощутимых толчках пишут жители со всех микрорайонов Улан-Удэ – от сотых кварталов до Виадука, а также пригородного Вахмистрово. Также землетрясение немало испугало жителей районов Бурятии - от Гусиноозёрска до Закаменска. 

Землетрясение почувствовали и жители Иркутской области.

- Сегодня утром, в 8.54 в Иркутской области зафиксировано сейсмособытие. С последующими афтершоками. Эпицентр и интенсивность в настоящее время устанавливают специалисты, - прокомментировали в ГУ МЧС по Иркутской области.

Информация уточняется.

Специалисты МЧС просят ни в коем случае не выдумывать и не передавать прогнозы, догадки, слухи о возможных следующих толчках.

- Следует иметь в виду, что пока невозможно надёжно предсказать время будущего землетрясения. Необходимо пользоваться только официальными сообщениями по этому поводу, - призывают в ведомстве. 
землетрясение

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Землетрясение, испугавшее жителей Бурятии, было магнитудой 5,9
Землетрясение, испугавшее жителей Бурятии, было магнитудой 5,9
Происшествия, 14.10.2022
Установлен эпицентр сильного утреннего землетрясения
В Улан-Удэ скончалась собака, которой прострелили челюсть
В Улан-Удэ скончалась собака, которой прострелили челюсть
Происшествия, 14.10.2022
Вита погибла от рук неизвестного живодёра
«Хорошо потрясло»: Жителей Бурятии испугало землетрясение
«Хорошо потрясло»: Жителей Бурятии испугало землетрясение
Происшествия, 14.10.2022
Зафиксировано землетрясение с последующими афтершоками
В Забайкалье сбившего насмерть подростка отправили за решётку
В Забайкалье сбившего насмерть подростка отправили за решётку
Происшествия, 14.10.2022
Автомобилиста приговорили к восьми годам колонии 
В Иркутской области неадекватный мужчина устроил смертельный пожар
В Иркутской области неадекватный мужчина устроил смертельный пожар
Происшествия, 14.10.2022
Сам поджигатель скончался от полученных ожогов 
В Улан-Удэ произошло убийство в гостевом домике
В Улан-Удэ произошло убийство в гостевом домике
Происшествия, 13.10.2022
Убийца скрыться с места не пытался
В Бурятии двое друзей наловили омулей на 430 тысяч
В Бурятии двое друзей наловили омулей на 430 тысяч
Происшествия, 13.10.2022
Автомобиль остановили автоинспекторы
Под Иркутском в ДТП погиб водитель «Киа Бонго»
Под Иркутском в ДТП погиб водитель «Киа Бонго»
Происшествия, 13.10.2022
Водителя второго автомобиля доставили в больницу  
В Улан-Удэ осудили двух лжеминёров
В Улан-Удэ осудили двух лжеминёров
Происшествия, 13.10.2022
Мужчины заявили о якобы готовящихся взрывах  
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали злостного неплательщика
В Улан-Удэ росгвардейцы поймали злостного неплательщика
Происшествия, 13.10.2022
Мужчина задолжал свыше миллиона рублей
В Бурятии лесозаготовщик украл древесину
В Бурятии лесозаготовщик украл древесину
Происшествия, 13.10.2022
Мужчина пошёл на кражу, чтобы построить во дворе дома баню.
Взломанный аккаунт магазина детских товаров лишил жительниц Забайкалья денег
Взломанный аккаунт магазина детских товаров лишил жительниц Забайкалья денег
Происшествия, 13.10.2022
Подписчики поверили в распродажу с огромными скидками
В Бурятии вновь сбили пешехода
В Бурятии вновь сбили пешехода
Происшествия, 13.10.2022
Наезд произошёл вне «зебры»

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Конференции
^