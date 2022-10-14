Землетрясение, испугавшее жителей Бурятии, было магнитудой 5,9









Информация уточняется.



Как сообщал «Байкал-Daily»,



Толчки ощущались и на улице. «На мосту на проспекте Автомобилистов ступени ходили ходуном», - рассказывают очевидцы



Толчки почувствовали жители практически всех микрорайонов Улан-Удэ, а также жители ряда районов Бурятии. На некоторых предприятиях работники спешно выбегали на улицу, забыв про одежду.



В ряде школ Бурятии дети спрятались под парты во время толчков. «Уроки ОБЖ прошли не зря», - констатируют родители.

- По предварительным данным, аварийных ситуаций в городе из-за землетрясения не зафиксировано. Обследование продолжается, - сообщили в управлении по ЧС.Информация уточняется.Как сообщал «Байкал-Daily», землетрясение жители Бурятии ощутили в 8:54 . В домах тряслась мебель, звенели люстры, распахивались двери. Улан-удэнцы рассказывают о том, как «ехали на диванах» и «качались на кроватях».Толчки ощущались и на улице. «На мосту на проспекте Автомобилистов ступени ходили ходуном», - рассказывают очевидцыТолчки почувствовали жители практически всех микрорайонов Улан-Удэ, а также жители ряда районов Бурятии. На некоторых предприятиях работники спешно выбегали на улицу, забыв про одежду.В ряде школ Бурятии дети спрятались под парты во время толчков. «Уроки ОБЖ прошли не зря», - констатируют родители.

Появились данные о сильном землетрясении, которое немало испугало сегодня утром жителей Бурятии. Его магнитуда составила 5,9 баллов. Эпицентр находился в Байкале, с иркутской стороны.- В 8:54 зафиксировано сейсмособытие с последующими афтершоками. Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал, в 19 км восточнее посёлка Большое Голоустное Иркутского района, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.Магнитуда в эпицентре 5,9 баллов, интенсивность 7,9, энергетический класс 14,5.Сообщается, что в Иркутске ощущалось 5 баллов, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах – 3-5 баллов. Что касается Бурятии, то пока сообщается, что по данным единых дежурно-диспетчерских служб, толчки ощущались на территории 12 районов республики.- Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме, - прокомментировали в Главном управлении МЧС по Бурятии.В связи с произошедшим мобильные группы администрации Улан-Удэ оперативно приступили к обследованию жилмассива.