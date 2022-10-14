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Землетрясение, испугавшее жителей Бурятии, было магнитудой 5,9

Землетрясение, испугавшее жителей Бурятии, было магнитудой 5,9
Происшествия,  Фото:Сергей Тарасенко
Установлен эпицентр сильного утреннего землетрясения

Появились данные о сильном землетрясении, которое немало испугало сегодня утром жителей Бурятии. Его магнитуда составила 5,9 баллов. Эпицентр находился в Байкале, с иркутской стороны.

- В 8:54 зафиксировано сейсмособытие с последующими афтершоками. Эпицентр землетрясения находился в акватории озера Байкал, в 19 км восточнее посёлка Большое Голоустное Иркутского района, - сообщили в Главном управлении МЧС по Иркутской области.

Магнитуда в эпицентре 5,9 баллов, интенсивность 7,9, энергетический класс 14,5.

Сообщается, что в Иркутске ощущалось 5 баллов, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах – 3-5 баллов. Что касается Бурятии, то пока сообщается, что по данным единых дежурно-диспетчерских служб, толчки ощущались на территории 12 районов республики.

- Информация о пострадавших и разрушениях не поступала. Объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально значимые объекты работают в штатном режиме, - прокомментировали в Главном управлении МЧС по Бурятии.

В связи с произошедшим мобильные группы администрации Улан-Удэ оперативно приступили к обследованию жилмассива.

- По предварительным данным, аварийных ситуаций в городе из-за землетрясения не зафиксировано. Обследование продолжается, - сообщили в управлении по ЧС.   

Информация уточняется.

Как сообщал «Байкал-Daily», землетрясение жители Бурятии ощутили в 8:54. В домах тряслась мебель, звенели люстры, распахивались двери. Улан-удэнцы рассказывают о том, как «ехали на диванах» и «качались на кроватях».

Толчки ощущались и на улице. «На мосту на проспекте Автомобилистов ступени ходили ходуном», - рассказывают очевидцы

Толчки почувствовали жители практически всех микрорайонов Улан-Удэ, а также жители ряда районов Бурятии. На некоторых предприятиях работники спешно выбегали на улицу, забыв про одежду.

В ряде школ Бурятии дети спрятались под парты во время толчков. «Уроки ОБЖ прошли не зря», - констатируют родители. 
землетрясение

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