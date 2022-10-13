В Бурятии прошли первенство и республиканский турнир по самбо

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Также в регионе стартовал проект «Za самбо»



Сразу два спортивных события по самбо прошли на прошлой неделе в столице Бурятии. Это первенство Улан-Удэ по самбо, посвящённое памяти мастера спорта СССР Валерия Мацукова, и республиканский турнир по спортивному самбо, посвящённый памяти мастера спорта России, чемпиона Азии, сотрудника УФСИН Болота Базарова.



- Поединки юных самбистов отличались высокой эмоциональностью, а взрослые показали уже отработанную технику бросков, но общим у всех было одно - стремление к победе, - сообщает пресс-служба министерства спорта РБ.



В этом году в соревнованиях приняли участие не только самбисты Улан-Удэ, но и районов республики.



Победители и призёры республиканского турнира по спортивному самбо памяти Болота Базарова:



В весовой категории до 58 кг:

1 место - Солан-Оол Эльдар (тренер Будажапов А.Ц.);

2 место - Сарыглар Аян (тренер Будажапов А.Ц.);

3 место - Семёнов Арсений (тренер Головин С.С.);

3 место - Дондуков Мунко (Жигжитов Ж.Б.);



В весовой категории до 64 кг:

1 место - Серебренников Алексей (тренер Головин С.С.);

2 место - Батомункуев Алдар (тренер Будажапов А.Ц.);

3 место - Гармажапов Мэргэн (тренер Цыдыпов Б.В.);

3 место - Дашабылов Буянта (тренер Цыдыпов Б.В.);



В весовой категории до 71 кг:

1 место - Мамедов Яшар (тренер Омоктуев Б.Д.);

2 место - Торпинкеев Виталий (тренер Цыдыпов Б.В.);

3 место - Куулар Кан-Демир (тренер Будажапов А.Ц.);

3 место - Намсараев Алдар (Жигжитов Ж.Б.);



В весовой категории до 79 кг:

1 место - Бугаенко Матвей (тренер Омоктуев Б.Д.);

2 место - Головин Сергей (тренер Санжиев Т.Ш.);

3 место - Зимирев Антон (тренер Омоктуев Б.Д.);

3 место - Намсараев Дэлгэр (тренер Жигжитов Ж.Б.);



В весовой категории до 88 кг:

1 место - Цыденов Баир (тренер Жигжитов Ж.Б.);

2 место - Цыренов Амгалан (тренер Будажапов А.Ц.);

3 место - Комарь Сергей (тренер Бардунаев А.);



В весовой категории до 98 кг:

1 место - Анищик Алексей (тренер Бардунаев А.);

2 место - Ертагаев Александр (тренер Цыдыпов Б.В.);

3 место - Цыбиков Баир (тренер Бардунаев А.);



В весовой категории свыше 98 кг:

1 место - Аверко Александр (тренер Леликов А.А.);

2 место - Кириллов Леонид (тренер ГоловинС.С.);

3 место - Сурэн Мэндхуу (тренер Бадмаев В.С.);

3 место - Баранов Андрей (тренер Цыдыпов Б.В.).



Победители и призёры первенства Улан-Удэ по самбо памяти Валерия Мацукова:



В весовой категории до 46 кг:

1 место - Александр Р. (тренер Головин С.С.);

2 место - Алан С. (тренер Чернояров А.В.);

3 место - Александр М. (тренер Чагдуров А.С.);

3 место - Владимир Г. (тренер Мэндхуу Сурэн);



В весовой категории до 49 кг:

1 место - Баир Ш. (тренер Сакияев Б.В.);

2 место - Владимир А. (тренер Головин С.С.);

3 место - Геннадий Ц. (тренер Бадмаев В.С.);

3 место - Бато Ц. (тренер Головин С.С.);



В весовой категории до 53 кг:

1 место - Эрдэни Д. (тренер Чагдуров А.С.);

2 место - Батор В. (тренер Бадмаев В.С.);

3 место - Эрдэм Ц. (тренер Цыденов А.С.);

3 место - Гриша Б. (тренер Сакияев Б.В.);



В весовой категории до 58 кг:

1 место - Бальжинима Р. (тренер Раднаев Б.М.);

2 место - Артемий П. (тренер Чернояров А.В.);

3 место - Сенаиддин У. (тренер Чернояров А.В.);

3 место - Данил Б. (тренер Головин С.С.);



В весовой категории до 64 кг:

1 место - Сергей Б. (тренер Жигжитов Ж.Б.);

2 место - Владимир З. (тренер Чернояров А.В.);

3 место - Егор Б. (тренер Чернояров А.В., Раднаев Б.М.);

3 место - Николай В. (тренер Бадмаев В.С.);



В весовой категории до 71 кг:

1 место - Жалсан Х. (тренер Раднаев Б.М.);

2 место - Илья П. (тренер Чагдуров А.С.);

3 место - Аюр С. (тренер Санжиев Т.Ш.);

3 место - Олег М. (тренер Мэндхуу Сурэн);



В весовой категории до 79 кг:

1 место - Демид Т. (тренер Головин С.С.);

2 место - Александр Х. (тренер Никулин Д.В.);

3 место - Анжил Д. (тренер Никулин Д.В.);

3 место - Валерий Р. (тренер Сакияев Б.В.);



В весовой категории свыше 79 кг:

1 место - Аламжи Д. (тренер Санжиев Т.Ш.);

2 место - Иван М. (тренер Воротников А.Г.);

3 место - Жаргал Г. (тренер Санжиев Т.Ш.).



Также отметим, что на прошлой неделе в республике стартовал проект «Za самбо» и первые открытые тренировки для юных спортсменов были проведены с участием мастера спорта России по самбо, заслуженным тренером России Тумэном Санжиевым и мастером спорта России по самбо, чемпионом Европы по боевому самбо Александром Чагдуровым. Этот проект позволит не только популяризовать этот вид спорта, но и улучшить материально-техническое оснащение для более комфортного тренировочного процесса.



