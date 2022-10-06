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В Бурятии поздравили 100-летнего ветерана образования

В Бурятии поздравили 100-летнего ветерана образования
Общество,  Фото:пресс-служба минобразования РБ
Поздравления с профессиональным праздником принимала Дулма Улымжиева

В День учителя в Бурятии поздравили столетнего ветерана образования Дулму Батуевну Улымжиеву. Заслуженного учителя РСФСР приехали поздравить представители администрации Селенгинского района, а также директор школы и ветераны-педагоги её родной школы. Уважаемому наставнику и педагогу передали подарок от главы Бурятии и пожелания крепкого здоровья и благополучия. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.

По информации ветерана Ноёхонской средней школы Зои Дылыковой, Дулма Улымжиева – учительница Ноёхонская СОШ имени В.Д.Ринчинова, ветеран педагогического труда, заслуженный учитель Российской Федерации. После окончания Кяхтинского педагогического училища она приехала в Улан-Удэ, в педагогический институт. Но тут грянула война, и Дулме Батуевне пришлось ехать работать учителем в Иройскую школу. Как активный комсомолец, она избирается членом Бурятского обкома ВЛКСМ, и её направляют первым секретарем Окинского райкома комсомола, где она проработала два года. Затем она продолжила учёбу и в 1947 году получила специальность преподавателя истории.

В трудном послевоенном 1947-м приехала Дулма Батуевна в свою родную Ноёхонскую школу преподавателем истории, но из-за нехватки педагогических кадров преподавала биологию, географию и химию. Потребность в расширении знаний побудили её к поступлению на заочное обучение естественно-географического факультета педагогического института, который она успешно заканчивает в 1954 году. Дулма Батуевна проработала в школе в общей сложности 38 лет.

В 1971 году за особые заслуги в деле обучения и воспитания подрастающего поколения Дулме Улымжиевой присвоено высокое звание «Заслуженный учитель школы РСФСР». Центральный Совет всероссийского общества охраны природы наградил первичную организацию Ноёхонской средней школы Малой памятной медалью, а председателя Дулму Батуевну – почётной грамотой и ценным призом. Имя её занесено в Книгу почёта Всероссийского общества охраны природы.

На пенсии, в 1982 году Дулма Батуевна назначается директором музея колхоза. Вскоре, участвуя в конкурсе музеев страны, ноёхонский музей был признан одним из лучших. И в 1989 году ему присвоено почетное звание «Народный музей».

- Дулма Батуевна и сейчас учитель, «багша», как уважительно к ней обращаются. Хоть и давно она на заслуженном отдыхе, но идут и идут к ней люди побеседовать, посоветоваться, и для всех она найдёт время, - сообщила Зоя Дылыкова.
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